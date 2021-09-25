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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları’nda pazar günü meydana gelen volkanik patlamada lavlar onlarca evi küle çevirirken, mucizevi bir şekilde yanmaktan kurtulan ev, sosyal medyada büyük ilgi çekti. La Palma’da yer alan evin çevresindeki her şey küle dönerken, söz konusu ev, lavlardan hiçbir zarar görmedi. Bölgede 19 Eylül’de başlayan volkanik patlamalarda yaklaşık 400 ev yanarken, 6 bin kişi tahliye edildi. Uzmanlar, Cumbre Vieja volkanın hâlâ lav püskürttüğünü, patlamanın ne kadar süreceğinin ise henüz belirsiz olduğunu söyledi.

EVİN SAHİPLERİ YOKTU

Alfonso Escalero adlı bir fotoğrafçının objektifine takılan evin etrafında, lav nehirleri oluştuğu göze çarpıyor. Mucize evin Danimarkalı sahipleri Inge ve Ranier Cocq çiftinin, pandeminin başından beri gelmedikleri öğrenildi. Evi eşi ile birlikte inşa eden Ada Monnikendam, olaydan sonra ev sahipleriyle görüştüğünü, kendisine “Şu an eve gidemesek de, hâlâ ayakta olmasına sevindik” dediklerini aktardı.

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Yanardağdan püsküren lavlar denize kadar akarken, önüne çıkan yüzlerce evi yakıp küle çevirdi.