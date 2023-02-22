Mucize bebek dünya gündeminde... Artık emin ellerde ama yine evsiz!

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Suriye'de bir enkaz altında doğan ve kurtarıldığında hala göbek bağı ile annesine bağlı olan 'Afra bebek' haftalardır dünya gündeminde...

Annesi, babası ve 4 kardeşi depremde hayatını kaybettikten sonra kimsesiz kalan küçük bebek enkaz altından kurtarıldıktan sonra Afrin'deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Uluslararası ajanslar bebeğin görüntülerini yayınladıktan sonra dünyanın dört bir yanından hastaneye telefon yağdı, binlerce kişi bebeği evlat edinmek istedi.

Hastane görevlileri bebeği kaçırma girişimleri olduğunu açıklayarak özel güvenlik önlemleri aldıklarını duyurdu.

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Küçük bebek yapılan DNA taramaları sonrası hayatta kalan tek akrabası halası ve onun kocasına verildi.

Arama kurtarma ekiplerinin mucize anlamına gelen 'Aya' ismini verdikleri bebek 2 hafta süren işlemler sonunda yeni ailesine kavuştu.



Mucize bebeğin eniştesi Khalil al-Sawadi Associated Press (AP) Haber ajansına yaptığı açıklamada ona annesinin adı olan 'Afra' ismini verdiklerini belirtti ve küçük bebeği kendi çocuklarından ayırmayacağını söyledi.

Depremde umudun bir simgesi haline gelen Afra bebeğin sonunda güvenli ellerde olduğu haberi dünya gazetelerinin manşetlerini süsledi.



Hatay'da peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler Suriye 'de hasar görmüş binaların da yıkılmasına neden oldu.

Afra bebeği evlat edinen halası ve eniştesi şimdi akrabaları ile beraber derme çatma bir çadırda kalıyor. Kaldıkları çadırda AFP haber ajansına konuşan enişte, Khalil al-Sawadi, 'o benim dünyam' dedi ve küçük bebeğin kuzenleri ile birlikte büyüyeceğini söyledi.

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Karısının da birkaç gün önce doğum yapmasına rağmen zamanlarının çoğunu Afra bebeğe ayırdıklarını anlatan enişte, "Onu evlat edinebileceğimizi söylediği an çok sevindik, tarif edilemez bir duyguydu" ifadelerini kullandı.

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