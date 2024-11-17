Mucize adam nişanlandı

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26 yaşındaki DiMeo’nun hayatı 2018 yılında geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Vücudunun yüzde 80’i ağır şekilde yanan genç adam, 20’den fazla operasyon geçirdi. Son olarak 2020 yılında naklin gerçekleştiği, yüzde 6 başarı şansı olan 23 saatlik ameliyatı atlatmayı başardı. 33 yaşındaki hemşire Jessica Koby, onun yaşama tutunma mücadelesinden etkilenerek DiMeo’ya mesaj attı ve arkadaşlıkları başladı. İlişkilerini ilerleten çift geçtiğimiz günlerde nişanlandıklarını duyurdu. Çiftin nişan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.