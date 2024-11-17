×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Mucize adam nişanlandı

Güncelleme Tarihi:

#Joe Dimeo#Hemşire#Jessica Koby
Mucize adam nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 07:00

Dünyada ilk kez hem yüz hem de çift el nakli yapılan Joe DiMeo, hemşire Jessica Koby ile nişanlandı.

Haberin Devamı

26 yaşındaki DiMeo’nun hayatı 2018 yılında geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Vücudunun yüzde 80’i ağır şekilde yanan genç adam, 20’den fazla operasyon geçirdi. Son olarak 2020 yılında naklin gerçekleştiği, yüzde 6 başarı şansı olan 23 saatlik ameliyatı atlatmayı başardı. 33 yaşındaki hemşire Jessica Koby, onun yaşama tutunma mücadelesinden etkilenerek DiMeo’ya mesaj attı ve arkadaşlıkları başladı. İlişkilerini ilerleten çift geçtiğimiz günlerde nişanlandıklarını duyurdu.  Çiftin nişan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joe Dimeo#Hemşire#Jessica Koby

BAKMADAN GEÇME!