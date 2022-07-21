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Mucize ABD'de! Felçli hastaların düşüncelerini komuta çeviriyor

#ABD#Felç#Bilgisayar
Mucize ABDde Felçli hastaların düşüncelerini komuta çeviriyor

Felçli hastaların bilgisayar komutlarını kullanabilmelerini sağlayan çip, Avustralya’dan sonra ABD’de de ilk kez bir hastaya takıldı.

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BEYİN-bilgisayar arayüz girişimi olan Avustralyalı “Synchron” şirketinin geliştirdiği 3.81 santimetrelik bu aygıt, 6 Temmuz’da New York’taki Mount Sinai West tıp merkezindeki bir ALS hastasının beynine yerleştirildi. Testin sonuçları ise bekleniyor.

2019’DA DENENMİŞTİ

2016 yılında kurulan Avustralyalı şirket Synchron, daha önce ilki 2019 yılında olmak üzere Avustralya’da dört felçli hastanın beynine bu cihazı yerleştirmişti. Bu hastalar, yan etki olmadan bu beyin implantını Whatsapp’tan mesaj göndermek ve online alışveriş yapmak için kullanabiliyor. Synchron, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) de beyin implantını ağır felçli altı ABD’li hastada kullanmak için izin almıştı. Uzmanlara göre bu teknoloji henüz başlangıç aşamasında olsa da umut veriyor. Motor nöron hastalığı olan ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) gibi rahatsızlıkların etkilerini hafifletebilir.

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DÜŞÜNCE BİLGİSAYARA

Cihazın amacı, hastanın hareket kabiliyetini kaybettikten sonra dahi ‘düşüncelerini kullanarak’ e-posta ve mesaj göndermesini sağlamak. Teller ve elektrotlardan meydana gelen cihaz, düşünceleri bilgisayara gönderilecek komutlara çeviriyor.

O DA BU SİSTEMİ ÇALIŞIYOR

ÜNLÜ girişimci Elon Musk’a ait benzer bir projesi “Neuralink” ise henüz FDA onayını alamadı. Neuralink ve Synchron’un cihazları boyut ve kurulum açısından farklılıklar taşıyor. Neuralink’in cihazı daha küçük, ancak beyne yerleştirilebilmesi için kafatasının bir kısmının cerrahi operasyon ile çıkarılması gerekiyor. Synchron ise cihazı, kafatasını çıkarmadan beyni besleyen damarlara yerleştirerek bu işlemi yapıyor.

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