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‘Mücadele yeni bir aşamaya geçti’... Nasrallah’tan misilleme sözü

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#Hizbullah#Hasan Nasrallah#İsrail
‘Mücadele yeni bir aşamaya geçti’... Nasrallah’tan misilleme sözü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 07:00

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada İsrail’in Beyrut’ta Hizbullah başkomutanı Fuad Şükür ve İran’da Hamas’ın siyasi büro şefi İsmail Haniye’ye suikast düzenlemesinin ardından mücadelenin yeni bir aşamaya girdiğini ilan etti.

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İsrail’e hitaben, “Aştığınız kırmızı çizgilerin farkında olmadığınız için çok ağlayacaksınız” ifadesini kullanan Nasrallah, “Düşman ve onun arkasındakiler, kaçınılmaz cevabımızı beklesinler” diye konuştu. Cümlelerinde tehditlerin yanı sıra barış mesajlarına da yer veren Şii lider, İsrail’in kırmızı çizgileri aşmasına rağmen tek çözümün Gazze’deki savaşa son vermek olduğunun altını çizdi.

GOLAN TEPELERİNİ BİZ VURMADIK

Nasrallah, Şükür suikastı öncesinde gerilimi tırmandıran, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’ne düzenlenen Mecdel Şems saldırısının arkasında kendilerinin olmadığını bir kez daha dile getirdi. Nasrallah, “12 çocuğun öldüğü saldırıyı eğer biz düzenlemiş olsaydık, hata yaptığımızı kabul ederdik” dedi. Konuyla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.

 

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#Hizbullah#Hasan Nasrallah#İsrail

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