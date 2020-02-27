Mübarek’e askeri cenaze töreni

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi’nin yanı sıra Mübarek’in oğulları Alaa ve Camal da katıldı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda hayatını kaybeden Mübarek’in cenaze törenine çok sayıda üst düzey askeri yetkili de katıldı. Mübarek, 1981-2011 yılları arasında Mısır’ı yönetmiş, Arap Baharı döneminde halk gösterileri üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.