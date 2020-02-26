Mübarek öldü

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mübarek uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Mübarek’in oğlu Ala bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olduğunu belirtmişti.

Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928’de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981 yılında Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, ‘Arap Baharı’ diye anılan süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011’de görevini yardımcısı Ömer Süleyman’a devrederek istifa etmişti.

6 YIL YARGILANDI

30 yıl ülkeyi yöneten Hüsnü Mübarek, 2011 yılındaki protesto gösterilerinde, eylem yapanların öldürülmesi emrini vermek suçlamasıyla 6 yıl yargılandığı davada beraat etmişti.