'Muazzam boyutlarda bir kriz' Avrupa bu kadarına hazır değildi: Hepsi şokta!

Haberin Devamı

ABD'nin Ukrayna'yı davet etmeden Rusya ile barış masasına oturması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'ye yönelik sert açıklamaları ve ABD'nin giderek yüzünü Rusya'ya çevirmesi hem Ukrayna hem de Avrupa'yı alarma geçirdi.

Taraflardan sert açıklamalar gelmeye devam ederken bugün Batı medyasında yer alan analizlerde Avrupa'nın yaşadığı büyük şok ön plana çıktı...



İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Trump'ın Avrupa'ya yönelik vahşi saldırısı Rus yanlısı çevreler tarafından şekillendirildi. Gazetenin bugünkü analizinde "Trump'ın Ukrayna lideri Zelenski'yi "diktatör" olarak damgalaması diplomatik sahaya bir bomba gibi düştü. Zelenski'nin oy oranının %4 olduğu da dahil başkanın söylediklerinin çoğu Kremlin'in söylemlerini yansıtıyor gibi görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Guardian'a göre,Trump'ın yakın çevresinde uzun zamandır Rusya yanlısı bakış açısıyla anılan Tulsi Gabbard ve Tucker Carlson gibi isimler yer alıyor. Bununla birlikte, Trump'ın Rusya'ya veya uzun zamandır kişisel hayranlık duyduğu Putin'e karşı dostça hissetmek için dışarıdan pek bir teşvike ihtiyacı yok gibi görünüyor. Zira Trump'ın Hillary Clinton'a karşı kazandığı zaferle sonuçlanan 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Trump adına yaptığı müdahale, ABD istihbarat topluluğu tarafından iyi belgelenmişti.



Politico ise son yaşanan gelişmeler sonrası yaşanan kutuplaşmaya dikkat çekti. Trump'ın Putin'le yakınlaşmasının Ukrayna'yı büyük bir belirsizliğe sürüklediğini vurgulayan yayın organı dünya liderlerinin Ukrayna çevresinde kenetlendiğini yazdı.

AB ve dünya liderleri Pazartesi günü Kiev'e giderek Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin etrafında bir araya gelecek ve güvenlik garantilerini görüşecek. Politico'ya konuşan birkaç yetkili, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in şahsen orada bulunacağını, Litvanya, Letonya, Malta ve Kanada liderlerinin de şahsen veya sanal olarak Zelenski'ye destek vereceğini söylediler.



Haberin Devamı

Foreign Policy'e göre, Avrupa ve NATO, Trump yönetiminin Atlantik ötesi ilişkilere bir yıkım topu fırlatması ile şimdi varoluşsal bir krizle karşı karşıya.

Avrupa'da Trump'ın kıta genelindeki ülkelerden ABD birliklerini çekme yönünde bir adım atabileceğine dair endişeler artıyor. ABD Savunma Bakanlığı istatistiklerine göre, Avrupa genelinde yaklaşık 100.000 ABD askeri konuşlandırılmış durumda ve bu birliklerin büyük kısmı (yaklaşık 35.000 asker) Almanya'da bulunuyor. Bu, Rusya'ya karşı büyük bir caydırıcı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar Washington bu birlikleri aniden çekmesi durumunda Avrupa'nı kendini savunmakta zorlanacağını söylüyor.



Haberin Devamı

ABD'li yayın kuruluşu CNN, Avrupa'nın en yakın müttefikinin şimdi yüzünü Rusya'ya çevirdiğini belirttiği analizinde "İşler nasıl bu kadar hızlı ve bu kadar kötüye gitti?" diye soruyor:

"Avrupa liderler, geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya yönelik Amerikan desteğindeki şaşırtıcı çöküş karşısında şaşkına döndü. Birçoğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'ye neden bu kadar öfkeyle saldırdığını ve Kremlin söylemleri ile konuştuğunu hala anlayamıyor. Avrupalı ​​politikacılar şimdi kaderlerini çizmeye çalışıyor. Paris'teki olağanüstü zirve belirsiz yeni bir gerçekliğin sınırlarını çizmeye yönelik bir dizi çarpıcı yeni fikri ateşledi ancak yine de Avrupa'nın kilit başkentlerinde kararsızlık hakim. Avrupa, Trump’ın Ukrayna'ya Biden yönetiminden daha az ilgi göstereceğini bekliyordu, ancak bu kadar ani, kesin ve sert bir kopuşa hazırlıklı değildi. Görevdeki bir ABD başkanının, düşman işgalini kuşatma altındaki müttefikine yüklemesi sarsıcıydı.

Haberin Devamı

Bazı uzmanlar böyle kriz ortamlarının bir liderin ortaya çıkmasının yardımcı olabileceğini söylüyor: Avrupa'yı evrensel bir niyetin arkasına toplayabilecek, Kiev ile Washington arasında bir köprü kurabilecek bir figür. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron en belirgin adaylar. Ancak Avrupa savunma konusunda birliğiyle tanınmıyor ve her iki liderin de kendi ülkelerinde büyük baş ağrıları var.



New York Times'a göre Avrupa Trump'n seçim zaferinin II. Dünya Savaşı sonrası düzenin temel ilkelerini tehdit edeceğini biliyorlardı ancak bunun gerçekleşme hızı muazzam boyutlarda bir kriz yarattı.

Haberin Devamı

Gazeteye göre Trump'ın müttefikler ve rakipler arasında ayrım yapmadan gümrük vergileri koyma kararı zararlı ama yönetilebilir görünüyordu. Ancak Trump'ın yalnızca Ukrayna'ya verilen Amerikan desteğini kesmekle kalmayıp aynı zamanda açıkça Putin'in tarafını tutması durumu tamamen değiştirdi.

Gazeteye göre ABD kağıt üzerinde NATO'nun merkezindeki nükleer silahlı dev olarak kalsa bile, Trump'ın hamleleri kurumu içeriden aşındırabilir ve 1949'da Sovyetler Birliği'ne karşı koymak için oluşturulan ittifakın hedefini baltalayabilir.