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MSB'den Karadeniz'de güvenlik toplantısı: Yabancı ülkeler de katılacak

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#Ukrayna#Rusya Federasyonu#MSB
MSBden Karadenizde güvenlik toplantısı: Yabancı ülkeler de katılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 13:49

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın ateşkes anlaşmasına varması durumunda Karadeniz'de barış ortamının nasıl korunabileceğini görüşecek.

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MSB'nin açıklamasında, Karadeniz'de ateşkesin sağlanması durumunda atılacak adımlara ilişkin toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak.

Yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak.

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#Ukrayna#Rusya Federasyonu#MSB

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