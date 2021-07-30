MSB’den Kabil havalimanı açıklaması: TSK muharip güç olmayacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afganistan’da görev üstlenmesi ve Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik göç dalgasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin Kabil’de muharip rol üstlenmeyeceğini, meşru müdafaa dışında operasyonel görevi olmayacağını bildirdi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muharabe Binbaşı Pınar Kara, bakanlık adına yaptığı açıklamada, Afganistan’da Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan’ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır” dedi.

HUDUTLARA TAKVİYE BİRLİK

Hem ABD, hem de katkı sağlaması muhtemel diğer ülkelerle teknik çalışmaların sürdüğünü aktaran güvenlik kaynakları da “Tüm şartlar gerçekleştirilmeden herhangi bir ilerleme sağlanmış saymadığımız için bütün konular nihayete ermeden herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok” değerlendirmesinde bulundu.

Afgan mülteci girişiyle gündeme gelen İran sınırının güvenliğine dair bilgi veren Binbaşı Kara, “Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır. Hudutlarımızın güvenliği insan yoğunluklu sistemler yerine teknoloji yoğunluklu sistemlerle sağlanmaktadır. Kamera, termal kamera, radar, fotokapan ve diğer mevcut keşif ve gözetleme vasıtalarının yanında insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarından da etkin bir şekilde istifade edilmektedir” diye konuştu. Kara ayrıca, “İran sınır hattında 2019 yılında yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellenmiş 5 bin 16 şahıs yakalanmış, 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellenmiş, 185 şahıs yakalanmış, 2021 yılında ise 56 bin 994 şahıs engellenmiş 542 şahıs yakalanmıştır” açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE SINIRINA AİT DEĞİL

Hudut güvenliği konusunda değerlendirmede bulunan güvenlik kaynakları da “Sosyal medyada yasa dışı geçişlerle ilgili paylaşılan görüntülerin çoğunluğu güncel değil ve bizim sınırlarımıza ait değil. Asker görüyor ama müdahale etmiyor gibi bir durum asla söz konusu değil. Tespitlerimiz özellikle İran sınırından geçtiğimiz yıllara nazaran bir artışa işaret etmiyor, ancak olası artışa karşı gerekli tedbirler alındı” vurgusunu yaptı.

GANİ: DURUM 6 AY İÇİNDE İYİLEŞECEK

BAŞKENT Kabil’de düzenlenen Ulusal Bayrak Günü etkinlikleri sırasında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, güvenlik durumunun altı ay içinde iyileşeceğini belirterek Taliban’ı “savaş yerine siyasi çözümü” seçmeye çağırdı. Koşulların düzelmesi için bir planın hazır olduğunu ve insanların yakında değişimi göreceklerini ifade eden Gani, halka bunun 3 ila 6 ay içinde olacağına dair söz verdi. Afganistan Cumhurbaşkanı, “Eğer Taliban kılıca inanıyorsa güvenlik güçlerimiz buna aynen karşılık verecektir” ifadelerini de kullandı. Bu son açıklamalara Taliban’dan henüz bir yanıt gelmezken örgüt, geçen hafta da benzer ifadeler kullanan Gani’ye “kontrol ettikleri toprakları güçlü şekilde koruyacakları” uyarısında bulunmuştu.

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