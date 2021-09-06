MSB’den ABD’li senatöre yanıt: Türk askerini işgalci gösterme gayreti fayda getirmez

‘ADA’DAKİ VARLIĞIMIZ MEŞRU’

Milli Savunma Bakanlığı’nın dünkü bilgilendirme toplantısında Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Binbaşı Pınar Kara, Menendez’in ismini anmadan şunları söyledi: “Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs’ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Ada’daki varlığımızın gerekçesi sadece Kıbrıs Türkü’nün canını korumaktır. Türk askerî varlığını Ada’da işgalci olarak gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi, ne Yunan ve Rum ikilisine ne de bunların destekçilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs Adası’nda barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir.”

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor