MSB: Eurofighter anlaşması imzalandı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelerek Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

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İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır.

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BAKAN GÜLER'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüyle ilgili tam kapsamlı mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin, "Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesini, NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğini, ülkemizin hava kabiliyetlerinin arttırılmasıyla NATO'nun da hava gücünün artmış olacağını, yeteneklerimizle ilgili işbirliğini güçlendireceğini ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yolu destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum." dedi.

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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

Fuarda, Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı arasında "Eurofighter Typhoon Savaş Uçağı Kabiliyetlerinin Hükümetler Arasında Sağlanmasıyla İlgili Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Törene, Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey de katıldı.

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İmza töreninin ardından konuşan Güler, Healey'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ve İngiltere arasında köklü tarihi bağlar ile güçlü ilişkiler bulunduğunu dile getiren Güler, bu bağların tezahürü olarak ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bugün de IDEF 2025 vesilesiyle bir araya geldikleri bakanla verimli ve yapıcı istişarelerde bulunduklarına dikkati çeken Güler, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğimiz görüşmede NATO dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğimizin savunma sanayii ve güvenlik alanındaki artan bağlarımızın önemini vurguladık. Aynı şekilde ortak caydırıcılığımızı desteklemek amacıyla stratejik ortaklığımızı derinleştirme taahhüdünde bulunduk." diye konuştu.

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"TAM KAPSAMLI BİR ANLAŞMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRILMAKTADIR"

Bakan Güler, ele aldıkları önemli bir başlığın "Eurofighter Typhoon" uçaklarına ilişkin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesini, NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğini, ülkemizin hava kabiliyetlerinin arttırılmasıyla NATO'nun da hava gücünün artmış olacağını, yeteneklerimizle ilgili işbirliğini güçlendireceğini ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yolu destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum. Bu kapsamda imzaladığımız mutabakat zaptı bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırılmaktadır."

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşıladığını belirterek "Gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

EUROFIGHTER HAKKINDA

Eurofighter Typhoon, Avrupa merkezli çok rollü bir savaş uçağıdır. Proje, 1983 yılında Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'nın katılımıyla başladı ve uçağın geliştirilmesi Eurofighter GmbH adlı konsorsiyum tarafından yürütüldü. Konsorsiyum 1986 yılında kuruldu, uçak ise ilk uçuşunu 1994'te yaptı ve 2003'ten itibaren hizmete girdi. Typhoon, çift motorlu, delta kanatlı ve kanard yapısında olup hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş elektronik sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve ağ destekli savaş yetenekleriyle NATO ülkeleri başta olmak üzere birçok hava kuvveti tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

ALMANYA ONAYI VERDİ

Eurofighter görüşmeleri Almanya’nın ihracat lisansını onaylama konusundaki isteksizliği nedeniyle ilerlemiyordu. Ancak Almanya’da iktidara gelen Friedrich Merz hükümeti Eurofighter satışı için sonunda onayı verdi. Şansölye Friedrich Merz geçen hafta Londra’da düzenlediği basın toplantısında müzakerecilerin ihracat lisansını mümkün kılacak bir karara yaklaştıklarını söylemişti.

Eurofighter yılda 14 jet üretebiliyor ve kapasiteyi 20’ye çıkarmaya çalışıyor. Türkiye ile yapılacak olası bir anlaşmanın Eurofighter konsorsiyumunun Katar ve Avusturya gibi diğer ülkelerle kendi anlaşmalarını yapmak için yürüttüğü görüşmeleri hızlandırabileceği belirtildi. Ayrıca Türkiye’nin sipariş vermesi halinde yıllık üretim kapasitesinin 30’a çıkarılması gerekeceği kaydedildi.