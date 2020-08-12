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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 21:08,Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

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MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
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Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen bir PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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