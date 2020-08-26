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DHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

‘Mrs Rusya 2020’nin kazanını 3 çocuklu Darya Ivanova

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‘Mrs Rusya 2020’nin kazanını 3 çocuklu Darya Ivanova
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Rusya’da 3 çocuklu Darya Ivanova ‘Mrs Rusya 2020’ güzellik yarışmasının kazananı oldu.

Rusya’da 3 çocuklu bir anne olan Darya Ivanova ‘Mrs Rusya 2020’ güzellik yarışmasının kazananı oldu.

Ülkenin başkenti Moskova’da düzenlenen ‘Mrs Rusya 2020’ güzellik yarışmasının kazananı Darya Ivanova’nın yarışmaya ülkenin Nijniy Novgorod bölgesinden katıldığı ifade edildi.

3 çocuk annesi Ivanova’nın ödülünü alırken, "Bu harika yarışmanın değerlerini tanıtmaya çalışacağım; annelik ve iyilik" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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