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Dünya
Eyüp SERBEST
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mozart’ın yeni mürettebatı Gabon’da

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Mozart’ın yeni mürettebatı Gabon’da
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Gine Körfezi’nde deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Mozart gemisinin 22 kişilik yeni mürettebatı Gabon’a ulaştı. Mürettebatı Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız karşıladı.

Türkiye’nin Librevil Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gabon’a ulaşan 22 kişilik destek ekibinin Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından karşılandığı, ekibin bugün geminin demir attığı Port Gentil Limanı’na gidip gemiye çıkacağı belirtildi.

Mozart’ın yeni mürettebatı Gabon’da

KORSANLARDAN HABER YOK

Liberya bayraklı Mozart gemisi, 23 Ocak’ta Lagos’tan Güney Afrika’nın Cape Town kentine giderken, Lagos’un yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Gemideki 19 kişilik mürettebattan 15’i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu ikinci mühendis ise öldürülmüştü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaçırılan personeli bulmak için bölgedeki büyükelçileri ve istihbarat kaynaklarını devreye sokmuştu. Fidye için bağlantı kurmaları beklenen korsanlardan halen bir haber yok.

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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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