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Mozambik'te tropik fırtına can aldı: 15 ölü

#Mozambik #Fırtına#Dünya

Afrika ülkesi Mozambik’in orta ve kuzey bölgelerinde Pazartesi günü etkili olan Ana tropik fırtınasında 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Mozambik’in orta ve kuzey bölgelerinde Pazartesi günü etkili olan Ana tropik fırtınası, ev, okul, hastane ve iş yerlerinde hasara yol açarken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu birçok bölge karanlığa gömüldü.

Fırtınadan en çok etkilenen Tete eyaletinde, molozların altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki Rovubwe nehri üzerinde yer alan bir köprünün ise fırtınada çöktüğü belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde fırtınanın etkili olduğu bölgelerde can kaybı sayısının 15’e yükseldiği ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini kaybettiğini, ancak ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarların etkili olmaya devam edeceği konusunda uyardı.

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#Mozambik#Fırtına#Dünya

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