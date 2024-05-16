×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Motoru alev alan uçak acil iniş yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Endonezya#Yolcu Uçağı#Acil İniş
Motoru alev alan uçak acil iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 17:08

Endonezya'da bir yolcu uçağı, kalkış sırasında motorunun alev alması üzerine acil iniş yaptı. Olayda 450 yolcu ile 18 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği, yaralanan olmadığı açıklandı.

Haberin Devamı

Endonezya’nın Makassar kentindeki Sultan Hasanuddin Uluslararası Havalimanı’ndan Suudi Arabistan'ın Medine kentine gitmek üzere havalanan ulusal ve bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Garuda Indonesia’ya ait Boeing 747-400 tipi yolcu uçağının motorlarından biri kalkış sırasında alev aldı.

Uçak kısa süre sonra kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen birçok Müslüman'ın da aralarında bulunduğu 450 yolcu ile 18 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği, yaralanan olmadığı açıklandı.

Dün yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Endonezya#Yolcu Uçağı#Acil İniş

BAKMADAN GEÇME!