MOSSAD'ın PKK planını Türkiye'ye kim sızdırdı? İsrail basınını küplere bindiren iddia: 'ABD'nin 2 numarası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haber verdi'

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ABD yönetiminde İran savaşına ilişkin oluşan çatlaklar ateşkes görüşmeleri çıkmaza girince görünür hale geldi. ABD basınının savaşa karşı bir tutum aldığını belirttiği ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin bir sonuca ulaşması için yoğun çaba sarf ediyordu.

Vance'in, İran'a karşı savaşın sonuna kadar götürülmesini isteyen İsrail'e verilen askeri desteğe ilişkin eleştirilerde bulunduğu öne sürülmüştü. İsrail basınına göre, Vance ile savaş yanlısı ABD'li yöneticiler ve İsrail arasındaki çekişme, İran'a karşı kara savaşı başlatmak isteyen MOSSAD'ın planlarını devreye sokmasıyla zirveye çıktı.

MOSSAD, İran'a kara harekatı düzenleme konusunda çekinceleri olan ABD'ye alternatif bir plan önerdi. Savaşın şiddetlenerek sürmesi için kurulan planın merkezine PKK yerleştirildi. İddiaya göre PKK'nın harekete geçirilerek savaşın karaya taşınmasını öngören plan Vance'i endişelendirdi. ABD'nin olası bir kara savaşının tarafı haline gelmesiyle uzun süre çıkamayacağı bir bataklığa saplanmasından çekinen Vance, MOSSAD'ın planını bozmak için Türkiye'den yardım aldı.

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance

İSRAİL'İN İRAN'A KARŞI PKK'YI KULLANMA PLANI

İsrail, PKK'nın silahlandırılarak harekete geçirilmesi durumunda ABD askerlerinin İran'a girmek zorunda kalmayacağını düşünüyordu. Washington yönetiminin bu nedenle planı kabul edeceğini öngören İsrailli yetkililer, İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupların Tahran yönetimine karşı silahlandırılmasını hedefliyordu.

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Plana göre İsrail, Kürt gruplara uçuşa yasak bölge sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ilerlemelerini engellemeye çalışan İran güçlerine karşı hava desteği de verecekti. İsrail'in, Gazze'de Hamas'tan ve Lübnan'da Hizbullah'tan ele geçirilen silahları İran muhalifi Kürt gruplara vereceği öne sürülen haberde, bu bilgilerin İsrail sansürünün onayıyla paylaşıldığı kaydedildi.

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PLANI JD VANCE Mİ SIZDIRDI?

The Jerusalem Post'un haberine göre İsrail kaynakları, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i planı Türkiye'ye sızdırmakla suçladı. Vance'in özel asistanı ve basın sekreteri Luke Schroeder'in ise bu iddiaları yalanladığı aktarıldı.

Haberde, planın Beyaz Saray'daki bazı yetkililer tarafından Türkiye'ye sızdırıldığının öne sürüldüğü belirtildi. Planın sızdırılması sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ederek planı iptal ettirdiği iddia edildi.

İSRAİLLİ ESKİ İSTİHBARATÇININ İDDİALARI

İsrail ordusu eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK uzantılı oluşumun da aralarında olduğu bazı grupları İran'a saldırtma planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını kaydetmişti.

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Emekli Tümgeneral Hayman, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve geçici ateşkesle sonuçlanan saldırılar çerçevesinde Tahran yönetimini devirmek için bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını ifade etmişti. Bu planlar arasında aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi gibi adımların yer aldığını belirtmişti.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PLANI İPTAL ETTİRDİ'

ABD'de yayın yapan PBS kanalına röportaj veren Hayman, ABD ve İsrail'in etnik tabanlı bazı silahlı gruplar üzerinden İran'a karşı yürütmeye çalıştığı planın akamete uğramasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ederek planın iptal edilmesine sebep olduğunu vurgulayan Hayman, kamuoyundaki "İsrail'in Trump'ı İran'a saldırmaya ikna ettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.

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İsrail basını, daha sonra MOSSAD'ın Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında İran muhalifi Kürt gruplara silah verdiğini iddia etmişti.