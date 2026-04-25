MOSSAD’ın Avrupa’daki tarihi fiyaskosu! 1972 Münih Olimpiyatları sonrası başladı: En utanç verici başarısızlık

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın Norveç’te masum bir kişiyi öldürdüğü Lillehammer operasyonu, Avrupa’daki en büyük istihbarat fiyaskolarından biri olarak yeniden gündeme taşındı.

Al Jazeera'nın yayımladığı rapora göre, gizli görevin masum bir kişinin öldürülmesi ve istihbarat ağının çökmesiyle sonuçlandığı belirtildi.

Dosyada, olayın özel operasyonlar tarihinin en utanç verici başarısızlıklarından biri olarak kabul edildiği ifade edildi.

HER ŞEY 1972 MÜNİH SALDIRISINDAN SONRA BAŞLADI

Rapora göre operasyonun temeli, 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının ardından atıldı.

İsrail hükümetinin, Filistinli “Kara Eylül” örgütü yöneticilerine yönelik küresel suikast kampanyası başlatma kararı aldığı ve Lillehammer operasyonunun da bu süreçte planlandığı aktarıldı.

YANLIŞ HEDEF SEÇİLDİ

Haberde, dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir’in hedef alınan isimlerin ortadan kaldırılması yönünde doğrudan talimat verdiği belirtildi.

Ancak yanlış istihbarat nedeniyle ekip Norveç’in Lillehammer kasabasına yönlendirildi ve Faslı garson Ahmed Bouchikhi hedef sanılarak öldürüldü.

Bu hata, uluslararası kamuoyunda büyük tepki yarattı.

“ACELE KARAR FELAKETE YOL AÇTI”

Aberystwyth Üniversitesi öğretim görevlisi Aviva Gutman, yapılan değerlendirmelerde Norveç’in güvenli bir ortam olarak görüldüğünü ve bu nedenle operasyonun aceleyle yürütüldüğünü söyledi.

İsrailli askeri tarihçi Uri Milstein ise bunun tesadüf değil, planlamadaki yapısal kusurun sonucu olduğunu savundu.

AJAN TUTUKLANDI, HER ŞEYİ ANLATTI

Operasyonun kırılma noktası ise ekip üyelerinden birinin yakalanması oldu.

Habere göre gözaltına alınan ajan, klostrofobisi nedeniyle sorguya dayanamadı ve operasyonla ilgili ayrıntıları itiraf etti. Bu süreçte MOSSAD ağına ilişkin hassas bilgilerin de ortaya çıktığı belirtildi.

6 AJAN TUTUKLANDI, AĞ DEŞİFRE OLDU

Sorgu sonrası operasyon ekibinden 6 kişinin tutuklandığı ve Avrupa’daki bağlantı ağının büyük ölçüde deşifre olduğu aktarıldı.

Uzmanlara göre bu durum, yüksek gizlilik gerektiren istihbarat operasyonlarında nadir görülen büyük bir çöküş olarak kayıtlara geçti.

NORVEÇ’TEN SERT TEPKİ

Lillehammer olayının ardından Norveç’te büyük öfke oluştuğu belirtildi.

Haberde, Oslo yönetiminin yaşananları ülke egemenliğinin açık ihlali olarak değerlendirdiği, olayın İsrail ile Avrupa ülkeleri arasında diplomatik gerilim yarattığı ifade edildi.

TEK HATA TÜM SİSTEMİ ÇÖKERTEBİLİR

Al Jazeera’nın raporunda, özel operasyonların ne kadar hassas görünse de tek bir yanlış bilgi veya uygulama hatasıyla stratejik yüke dönüşebileceği vurgulandı.

Dosyada, Lillehammer olayının, gölgede yürütülen istihbarat savaşlarında bir hatanın tüm sistemi açığa çıkarabileceğinin çarpıcı örneği olduğu kaydedildi.