MOSSAD Almanya'da çocuk kaçırma skandalına karıştı: İsrail bağlantılı firma ve eski Alman istihbarat şefi yargılanıyor

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Block, iki çocuğunu eski kocasından kaçırmak için uluslararası bir güvenlik şirketiyle anlaşıp komplo kurmakla suçlandı. Çocuklarını kaçırtmak için eski MOSSAD ajanı olduğu öne sürülen üç kişinin de karıştığı bir komplo kurduğu belirtilen Block, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Savcılık, Block'un çocuklarını kaçırtmak için kiraladığı düşünülen İsrail uyruklu eski MOSSAD ajanları David Ram Barkai ve Keren Tenenbaum'un tutuklanmasını talep etti. Tenenbaum'un Almanya'dan kaçtığı bildirilirken, başka bir eski MOSSAD çalışanı Tal Sasson da komploya karışmakla suçlandı. Almanya basını, Alman istihbaratının eski iç istihbarat şefi Hanning'in de şüpheliler arasında olduğunu duyurdu.

KAN News'in haberine göre, Block'un 2021'den beri sevgilisi olan eski TV spor gazetecisi Gerhard Delling de suçlanan isimler arasında. Delling'in çocukları kaçırmak için düzenlenen operasyonda Block'a yardım ve yataklık ettiği iddia ediliyor. Block ve partneri Gerhard Delling, suçlamaları reddederken, mahkemenin verdiği karara göre Block'un 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

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PUSU KURUP SALDIRDILAR

İddialara göre, Block'un eski kocası Stephan Hensel ve 10 ile 13 yaşlarındaki çocukları, Danimarka'nın güneyinde 2024 yeni yılı kutlamaları için düzenlenen havai fişek gösterisini izledikleri sırada pusuya düşürüldü. Eski MOSSAD ajanlarının Hensel'i fiziksel müdahaleyle etkisiz hale getirdiği, çocukların ise zorla ormana götürülerek bir araca bindirildiği öne sürüldü.

The Guardian'ın haberinde, çocuklara "Susun, yoksa sizi öldürürüz" şeklinde tehditler savrulduğu iddia edildi. Haberde, çocukların Almanya'nın güneyine götürülerek bir karavanda tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

ANNE BLOCK ÇOCUKLARI VİLLASINA GÖTÜRDÜ

Danimarka polisi, Hensel'in çocuklarına taktığı alarm sayesinde kısa sürede saldırganların peşine düştü. Çocuklar, Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletindeki bir çiftlik evine götürüldü. Daha sonra bir karavanda tutulan çocuklarını almaya gelen Block, onları Hamburg'daki villasına götürdü. Block daha sonra çocukları polise teslim etti. Polis ekipleri, birkaç gün sonra çocukları Danimarka'ya geri iade etti.

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Block'un avukatları, müvekkillerinin çocuklarına kavuşma arzusuyla hareket ettiğini savundu. Hensel'in Alman mahkemesinin velayet kararına rağmen çocukları haksız yere alıkoyduğu öne sürüldü.

Block'a yardım etmekle suçlanan sevgilisi Delling (solda)

BABA HENSEL'İ KARALAMAK İÇİN SAHTE İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ HAZIRLANDI

Savcılık, hakkında 10 yıl hapis cezası talep ettiği Block'un eski kocası Hensel'i karalamak için sahte çocuk istismarı görüntüleri hazırlattığını da iddia etti. Savcılık iddianamesinde, Cyber Cupula Operations adlı grubun bu amaçla devreye sokulduğu belirtildi.

Hensel, 2021 yılında Danimarka'da ziyaretine gelen çocuklarını Alman mahkemesinin velayet kararına rağmen alıkoyarak anne Block'a geri vermeyi reddetti. Danimarka polisi de Alman mahkemesinin velayet kararını tanımayarak Hensel lehine karar verdi.

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Bir Danimarka mahkemesi, çocukların tam velayetini Hensel'e verirken, Block'un itirazları sonuçsuz kaldı. Alman medyası, Danimarka makamlarının kararları sonucu çocukların annesiyle 2021'den bu yana görüşemediğini belirtti.

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Çocukların babası Hensel (solda)

ÇOCUK KAÇIRMA PLANININ ARKASINDA ANNEANNE VAR İDDİASI

Block, operasyonun kendi inisiyatifi olmadığını, annesinin desteğiyle gerçekleştiğini iddia etti. Block'un annesinin olaydan yaklaşık 1 yıl önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Block, mahkemedeki ifadesinde annesinin kaçırma planı için finansal destek sağladığını dile getirdi.

Kaçırma olayının ardından ifadesine başvurulan çocuklar, anneleriyle tüm iletişimi kesmek istediklerini söyledi. Danimarka'da kimlik değiştiren Hensel ve çocuklar ise gizli bir adreste yaşamını sürdürüyor.