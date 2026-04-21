×
MOSSAD ajanı görev sırasında öldürüldü

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 13:52

İsrail dış istihbarat örgütü MOSSAD'ın Başkanı David Barnea, İran'a yönelik operasyonlarında rol alan ülke dışındaki bir MOSSAD ajanının öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Mossad Başkanı Barnea, Tel Aviv'deki Mossad Merkez Binasında örgütün ölen mensupları için düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasında Barnea, adının baş harfi "M" olan bir Mossad mensubunun, "İsrail sınırları dışında" görevini sürdürürken öldüğünü belirtti.

Gözden Kaçmasınİsrail, Gazzeye saldırılarını sürdürüyor: 24 saatte 7 kişi hayatını kaybettiİsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 24 saatte 7 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle

İRAN SAVAŞI SIRASINDA ÖLMÜŞ

"M" kod adlı ajanın, örgütün İran'a yönelik faaliyetlerinde "etki sahibi" olduğunu dile getiren Barnea, söz konusu Mossad mensubunun hangi ülkede veya tam olarak ne zaman öldürüldüğüne dair açıklama yapmadı.

İsrail basını ise söz konusu Mossad mensubunun ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında öldürüldüğünü ifade etti.

Gözden KaçmasınAtina-Brüksel hattında İngiltere kriziAtina-Brüksel hattında 'İngiltere' kriziHaberi görüntüle
