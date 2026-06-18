Moskova'ya yüzlerce İHA ile saldırı: Petrol rafinerisinde patlama

Haberin Devamı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürttüğünü duyurdu.

Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Sobyanin, gece saatlerinde Moskova’ya yönelen yaklaşık 180 İHA’nın imha edildiği bilgisini verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

HAVALİMANLARINDA SALDIRI ALARMI

Saldırı nedeniyle Moskova’daki Domodedovo, Vnukovo, Şeremetyevo ve Jukovskiy havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına yönelik kısıtlamalar yürürlüğe kondu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, rafineride yangın çıktığı görülüyor.

Haberin Devamı

ÇOK SAYIDA EV HASAR ALDI

The Guardian'ın haberinde, Moskova çevresindeki bölgede, insansız hava aracı saldırısında yüksek katlı bir konut binası, bir sanayi tesisi ve çok sayıda özel evin hasar gördüğü aktarıldı.

Moskova Petrol Rafinerisi’ne ait bir tesis, 16 Haziran’da düzenlenen İHA saldırısında da hasar almış, rafineri sahasında çıkan yangın söndürülmüştü.

Moskova Petrol Rafinerisi, Rusya’nın başkent bölgesindeki önemli akaryakıt üretim tesisleri arasında yer alıyor.

KİEV'E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

Kiev, bu hafta Rusya'nın balistik füze saldırılarına hedef olmuştu. Ukraynalı yetkililer, bölge sakinlerine sığınaklara girmeleri çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy kentinde yetkililer, insansız hava aracı saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ukrayna topraklarının büyük bir bölümü için hava saldırısı uyarısı verilmişti.

Haberin Devamı

KARŞILIKLI MİSİLLEMELER DEVAM EDİYOR

Rusya tarafından atanan belediye başkanı Maksim Pukhov, Rusya'nın kontrolündeki Zaporizhzhia nükleer santralinin personelinin çoğunun yaşadığı Ukrayna'nın Enerhodar kentinde bir kişinin öldüğünü söyledi. Rusya'nın Belgorod sınır bölgesinde yetkililer, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının saldırısında bir adamın arabasında hayatını kaybettiğini bildirdi. Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının saldırısında bir kişinin öldüğü ve iki ticari tesiste yangın çıktığı kaydedildi.

Çarşamba günü Moskova, Ukrayna'yı Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse saldırmakla suçlamıştı. Kiev ise bu iddianın asılsız olduğunu belirtmişti.

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna, sivilleri kasten hedef aldıkları yönündeki suçlamaları reddediyor. Rusya, hava savunma sistemlerinin gece boyunca çeşitli bölgelerde 555 Ukrayna insansız hava aracını önleyip imha ettiğini açıklarken, gerçekte düşürülen insansız hava aracı sayısı bağımsız olarak doğrulanamadı.