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Moskova'ya giden ABD uçağından sürpriz isim çıktı: Kremlin iddiaları doğruladı

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#Moskova#Rusya#ABD Askeri Uçağı
Moskovaya giden ABD uçağından sürpriz isim çıktı: Kremlin iddiaları doğruladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 13:55

ABD'ye ait bir askeri uçağın Moskova'da görüntülenmesinin ardından basında yer alan ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in ülkeyi ziyaret ettiği iddiasına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ratcliffe'in Moskova'ya geldiğini doğrulayarak, özel servisler arasında temaslar gerçekleştiğini bildirdi.

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Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair konuştu.

CIA Direktörü Ratcliffe'in dün Moskova'ya geldiğini doğrulayan Peskov, "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti." dedi.

Bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirten Peskov, Vladimir Putin'e Ratcliffe ile temaslar hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Moskovaya giden ABD uçağından sürpriz isim çıktı: Kremlin iddiaları doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

PESKOV'DAN UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ

Ukrayna'nın sahada başarısız olduğunu ifade eden Peskov, cephedeki durumun bunu gösterdiğini dile getirdi.

Peskov, Kiev yönetiminin çökmeye başladığını belirterek "Avrupalıların bunu görmezden gelmesi büyük bir hata." ifadesini kullandı.

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Ermenistan'a ilişkin de bu ülkenin iç siyasetinde ağır süreçlerin yaşandığını söyleyen Peskov, bunların yasalara uygun şekilde gerçekleşeceğine dair umudunu kaydetti.

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#Moskova#Rusya#ABD Askeri Uçağı

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