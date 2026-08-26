Moskova'ya giden ABD uçağından sürpriz isim çıktı: Kremlin iddiaları doğruladı

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Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair konuştu.

CIA Direktörü Ratcliffe'in dün Moskova'ya geldiğini doğrulayan Peskov, "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti." dedi.

Bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirten Peskov, Vladimir Putin'e Ratcliffe ile temaslar hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

PESKOV'DAN UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ

Ukrayna'nın sahada başarısız olduğunu ifade eden Peskov, cephedeki durumun bunu gösterdiğini dile getirdi.

Peskov, Kiev yönetiminin çökmeye başladığını belirterek "Avrupalıların bunu görmezden gelmesi büyük bir hata." ifadesini kullandı.

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Ermenistan'a ilişkin de bu ülkenin iç siyasetinde ağır süreçlerin yaşandığını söyleyen Peskov, bunların yasalara uygun şekilde gerçekleşeceğine dair umudunu kaydetti.