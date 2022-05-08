Moskova'nın ince hesapları: Rusya ilk kez BMGK’da Ukrayna kararına onay verdi

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Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı ilan edilmemiş savaşta 73 gün geride kalırken, Moskova yönetimi BM Güvenlik Konseyi’nde sürpriz bir hamleyle Ukrayna savaşıyla ilgili karara destek verdi. Kararda, “BMGK, Ukrayna’da barış ve güvenliğin korunması konusunda derin endişe duymaktadır” ifadesiyle Konseyin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in savaşa barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklediği belirtildi. Böylece BMGK’nın veto hakkına sahip 5 daimi üyesi ülke, savaşın başından bu yana ilk defa bir bildiriyi ortak kararla kabul etmiş oldu.

GUTERRES’TEN DESTEK

Rusya’nın bildiri metnini sulandırdığı belirtilirken, Antonio Guterres ise bildiriyi olumlu karşıladı. BM Genel Sekreteri Guterres, “İlk kez BMGK, Ukrayna barışıyla ilgili tek ses oldu. Dünya BM Sözleşmeleri’nin değerlerine sahip çıkmak ve silahları susturmak için bir araya gelmelidir” diyerek hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve barış yolu bulmak için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

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RUSYA’NIN PLANI NE

Siyasi gözlemciler, Rusya’nın bu adımını, cephedeki mevcut kazanımlarla savaşı bitirme hazırlığı olarak yorumladı. Moskova, BMGK’da kabul edilen Ukrayna bildirisine dayanarak Donbas, Zaporojya ve Herson bölgelerinin ilhakını perçinleştirme peşinde. Ukrayna, ileride kendi topraklarını geri almak için saldırıya geçerse, Rusya bu bildiriye dayanarak Kiev’i ‘gerilimi tırmandıran taraf’ olarak göstermeye kalkabilir.

ABD’NİN YAKLAŞIMI

ABD ise BMGK bildirisini Rusya’ya karşı kullanmak istiyor. ABD’nin BM Daimi Temsilciliği’nin 2 numarası Richard Mills, “Bildiri metninin yayınlanmasıyla tüm Güvenlik Konseyi üyelerinin alınan bu karara riayet etmelerini bekliyoruz” dedi. ABD’ye göre bildirinin önemi sadece geleceğe yönelik değil, geçmişte yaşananları da kapsıyor. 25 Şubat tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından bir gün sonra toplanan BMGK, Rusya’yı saldırgan ülke ilan etmek istemişti. Ancak veto hakkını kullanan Rusya kararın geçmesini engellemişti. Bunun üzerine 2 Mart tarihinde BM Genel Kurulu toplanarak ezici çoğunlukla Rusya’yı Ukrayna’ya saldıran ülke ilan etmişti. Önceki günkü bildirinin kabul edilmesiyle Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’daki davranışlarının sorgulanmasının kapısı aralanıyor.

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‘BATI’NIN SİLAHLARINI’ VURDUK

Ukrayna savaşıyla ilgili dünya siyasi sahnesinde taraflar ince hesaplar yaparken cephede silahlar konuşmaya devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov “Batılı ülkeleri uyarmıştık” ifadesiyle Ukrayna topraklarına getirilen askeri mühimmat depolarını vurduklarını duyurdu. Konaşenkov, Ukrayna’ya gönderilen silahların Odessa ve Harkiv bölgelerine seyir füzeleriyle düzenlenen nokta vuruşu operasyonlarda 3 deponun vurulmasıyla imha edildiklerini açıkladı.

HERSON AÇIKLAMALARI

Rusya bir yandan da Kırım’ın kuzeyinde kalan ve son harekâtta ele geçirdiği Herson’u ilhak etmeye hazırlanıyor. Rusya’nın göreve getirdiği Herson Belediye Başkanı Yardımcısı Kiril Stremausov, “Bizim artık Ukrayna ile hiçbir ilgimiz kalmadı. Kiev yönetimiyle Herson ile ilgili görüşmemizin de anlamı kalmadı. Herson halkı geleceğini Rusya ile birlikte olmakta görüyor” açıklamasını yaptı.