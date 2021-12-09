Moskova’dan Yunanistan’a: Türkiye bize daha yakın

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Mitçotakis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk görüşmesini gerçekleştirmek için Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrine ayak bastığı sırada Moskova’dan Atina’ya “Türkiye şu anda bize daha yakın” mesajı geldi.

PESKOV PUAN VERDİ

Yunanistan’daki ANT-1 televizyon kanalına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan gazetecinin “Yunanistan ile Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkisini 10 üzerinden değerlendirecek olursanız taraflara kaç puan verirsiniz” sorusuna “İkili ilişkileri 10 üzerinden değerlendirmem gerekirse Türkiye ile 7, Yunanistan ile ilişkilerimiz ise 6 puanı hak ediyor” cevabını verdi. Açıklamasının devamında Yunanistan’ın bu durumdan üzülmemesi gerektiğini de belirten Peskov, “Bugün durum bu. Ancak Rusya ile Yunanistan arasında ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması için ciddi bir potansiyel var. Zamanında kaybedilen ilişki potansiyelimiz telafi edilebilir” dedi.

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MİÇOTAKİS SOÇİ’DE

Miçotakis ile 2016 yılında Atina ziyareti sırasında Yunanistan ana muhalefet partisi “Yeni Demokrasi” lideri olarak görüşen Putin, şimdi ilk defa Yunanistan Başbakanı olarak Rusya’da ağırladı. İkili görüşmede Ege Denizi’nden Kıbrıs meselesine, Rus doğalgazından AB’nin Rusya yaptırımlarına kadar birçok siyasi ve ekonomik konu masada yer aldı. Rus tarafından edinilen bilgiye göre görüşmenin en önemli gündem maddesi Rusya’dan gelen doğalgazın fiyatı. Avrupa’da bin metre küp doğalgaz 1150 dolara fırladığı sırada Yunanistan kış ayları için Moskova’dan uygun fiyatlı gaz almayı umut ediyor.

RUSYA DEDEAĞAÇ’TAKİ ABD VARLIĞINDAN RAHATSIZ

Yunanistan’ın Ege kıyısındaki Dedeğaç limanına ABD’nin 120 taarruz helikopteriyle bine yakın zırhlı araç yığınağı yapması Moskova’da rahatsızlığa yol açmıştı. ABD binlerce zırhlı aracı Yunanistan’a getirirken Rusya’nın Ukrayna ve doğu Avrupa ülkelerine olası müdahalesine karşı olduğunu belirtmişti. Rusya’daki siyasi gözlemciler, Miçotakis ile görüşmede Moskova’nın bu rahatsızlığını gündeme getirmesinin beklendiğini belirtti.