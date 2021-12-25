Moskova’dan yeni Ukrayna açıklaması: Türkiye, ABD’yi ikna edebilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Mohamed Salaha rekor teklif İngilterede böylesi görülmedi, yeni maaşı...Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...#Liverpool
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...#Elon Musk
81 ilde sıkı denetim Etiket indirmeyeni şikayet edin81 ilde sıkı denetim! 'Etiket indirmeyeni şikayet edin'#Mehmet Muş
G.Saraydan Avrupayı sarsacak takas Vedat Muriqi...G.Saray'dan Avrupa'yı sarsacak takas! Vedat Muriqi...#Galatasaray
Vadeye ve büyüklüğe göre faizVadeye ve büyüklüğe göre faiz#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
Sosyal medya fenomenine şok Müstehcenlikten 5 ay hapisSosyal medya fenomenine şok! 'Müstehcenlik'ten 5 ay hapis#Merve Taşkın
Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yediSağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi#Sağlık Çalışanlarına Şiddet
Dünyanın umudu aşının kitabı çıktı Onlara kimse inanmamışDünyanın umudu 'aşı'nın kitabı çıktı! Onlara kimse inanmamış#Aşı
Dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırızDikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırız#Nikol Paşinyan
Esenyurtta vahşet Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldüEsenyurt'ta vahşet! Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü#Kadın Cinayeti
HABERLERDünya Haberleri

Moskova’dan yeni Ukrayna açıklaması: Türkiye, ABD’yi ikna edebilir

#Rusya#Türkiye#Ukrayna
Moskova’dan yeni Ukrayna açıklaması: Türkiye, ABD’yi ikna edebilir

Kremlin, Türkiye’nin Ukrayna arabuluculuk önerisine adres olarak ABD’yi gösterdi. Moskova, Ankara’nın Washington’ın tutumunu değiştirebileceğini belirtti.

Haberin Devamı

UKRAYNA krizinde Ankara’nın, “Moskova ile Kiev arasında arabulucu olmaya hazırız” önerisine Rusya’dan “Türkiye, ABD’yi Donbas meselesinde etkileyebilir” yanıtı geldi.

SORUN NATO İLE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, ‘Türkiye’nin Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Donbas bölgesi krizinin çözümünde nasıl bir rol oynayabileceği’ sorusu yöneltildi. Krizin Rusya ile Ukrayna arasında yaşanmadığını belirten Peskov, “Aslında problem Moskova ile Kiev arasında değil. Problem, Moskova ile ABD ve NATO arasında. Dolayısıyla ABD, Ukrayna’daki durumla ilgili NATO’nun nasıl davranması gerektiğini Türkiye’ye danışabilir. Türkiye önemli bir NATO üyesi ülke” dedi.

‘FARKLI AÇILAR MEVCUT’

Yaptığı açıklamaların devamında Rusya’nın Ukrayna konusunda Türkiye’den umutlu olduğu imasında da bulunan Peskov, “NATO üyesi ülkeler arasında Ukrayna krizine farklı bakış açıları mevcut. Kimileri bize karşı tamamen düşmanca tavır takınırken, diğerleri Rusya’nın görüş ve çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiriyor. İkinci kategorideki NATO ülkeleri sorunun çözümünde pozitif rol oynayabilir” ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: REKABET TEHLİKELİ SEVİYEDE

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sabit kalıplar içerisinde hareket etme şansımız yok. Örneğin bugün Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile NATO arasındaki rekabet tehlikeli boyutlara tırmandı” dedi. Uluslararası Güvenlik Akademisi toplantısında yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, “Rusya ile kapsamlı ilişkilerimiz var diye ilkelerimizi ve Ukrayna ile yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz. Bunun gibi çok sayıda zorlu denklemde zamanın ruhu ve milli güvenliğimiz ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Bu zor bir iş, ancak diplomasi de bunun için var” dedi. Türk hükümetinin üç ayağı olan bir dış politika inşa ettiğini belirten Çavuşoğlu, bunları “milli değerler ve çıkarlar”, “sahadaki gerçekler” ve ülkenin “imkân ve yetenekleri” olarak nitelendirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Türkiye#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası