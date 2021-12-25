Moskova’dan yeni Ukrayna açıklaması: Türkiye, ABD’yi ikna edebilir

Haberin Devamı

UKRAYNA krizinde Ankara’nın, “Moskova ile Kiev arasında arabulucu olmaya hazırız” önerisine Rusya’dan “Türkiye, ABD’yi Donbas meselesinde etkileyebilir” yanıtı geldi.

SORUN NATO İLE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, ‘Türkiye’nin Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Donbas bölgesi krizinin çözümünde nasıl bir rol oynayabileceği’ sorusu yöneltildi. Krizin Rusya ile Ukrayna arasında yaşanmadığını belirten Peskov, “Aslında problem Moskova ile Kiev arasında değil. Problem, Moskova ile ABD ve NATO arasında. Dolayısıyla ABD, Ukrayna’daki durumla ilgili NATO’nun nasıl davranması gerektiğini Türkiye’ye danışabilir. Türkiye önemli bir NATO üyesi ülke” dedi.

‘FARKLI AÇILAR MEVCUT’

Yaptığı açıklamaların devamında Rusya’nın Ukrayna konusunda Türkiye’den umutlu olduğu imasında da bulunan Peskov, “NATO üyesi ülkeler arasında Ukrayna krizine farklı bakış açıları mevcut. Kimileri bize karşı tamamen düşmanca tavır takınırken, diğerleri Rusya’nın görüş ve çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiriyor. İkinci kategorideki NATO ülkeleri sorunun çözümünde pozitif rol oynayabilir” ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: REKABET TEHLİKELİ SEVİYEDE

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sabit kalıplar içerisinde hareket etme şansımız yok. Örneğin bugün Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile NATO arasındaki rekabet tehlikeli boyutlara tırmandı” dedi. Uluslararası Güvenlik Akademisi toplantısında yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, “Rusya ile kapsamlı ilişkilerimiz var diye ilkelerimizi ve Ukrayna ile yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz. Bunun gibi çok sayıda zorlu denklemde zamanın ruhu ve milli güvenliğimiz ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Bu zor bir iş, ancak diplomasi de bunun için var” dedi. Türk hükümetinin üç ayağı olan bir dış politika inşa ettiğini belirten Çavuşoğlu, bunları “milli değerler ve çıkarlar”, “sahadaki gerçekler” ve ülkenin “imkân ve yetenekleri” olarak nitelendirdi.