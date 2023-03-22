Moskova'da tarihi mesaj... Çinli liderin dünyaya ilan etti! 'Batı'da alarm zillerinin çalmasına neden olacak'

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Savaş son sürat devam ederken tüm gözler Çin - Rusya liderler zirvesine ev sahipliği yapan Moskova'daydı.

Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kremlin Sarayı'nda resmi görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra ilk defa Rusya'yı ziyaret eden Çinli lider dünyaya net bir mesaj verdi.

'100 yıldır olmayan bir değişim geliyor' diyen Şi, sözlerine şöyle devam etti; 'Ve bu değişikliği birlikte yürütüyoruz.'

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BATI'DA ALARM ZİLLERİ ÇALACAK

İngiliz Daily Mail gazetesi Şi'nin sözlerini manşetine taşıdı ve şu yorumda bulundu;

'Bu sözler kesinlikle Batı'da alarm zillerinin çalmasına neden olacak.'

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PUTİN'DEN NET MESAJ KARŞILIK VERİRİZ

İngiltere'nin, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum gönderme planını eleştiren Putin, kendilerine karşı nükleer bileşenli silahların kullanılması durumunda karşılık vereceklerini belirtti.

'Bugün İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı’nın Ukrayna'ya yalnızca tank tedariki değil zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermileri göndereceklerini söylediğini öğrendik' diyen Rus lider sözlerine şöyle devam etti;

'Öyle görünüyor ki Batı gerçekten de ‘son Ukraynalıya kadar' savaşmaya karar verdi. Artık sadece sözlerle değil eylemleriyle bu kararı verdiler. Ancak belirtmek isterim ki, tüm bunlar olursa Kolektif Batı'nın nükleer bileşenli silahlar kullandığını varsayarak Rusya'da buna göre tepki vermek zorunda kalacak.'

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Rusya ve Çin'in, bağımsız bir dış politika izlediğinin altını çizen Putin, 'BM, BMGK diğer kuruluşlarda daha adil ve demokratik çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulması için dayanışma içinde çalışıyoruz' dedi.

Putin ayrıca, G20, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS gibi küresel örgütlerde de Çin ile birlikte hareket ettiklerini hatırlattı.

Zirve sonrası Rusya ve Çin arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi imzaladı.

Ortak bildiriye göre, Rusya ve Çin ekonomik olarak koordinasyonlu hareket edecek, iki ülke kendi para birimleriyle ticareti sürdürecek, ticaret yolları genişletilecek ve enerji alanında yeni projeler gerçekleştirilecek.