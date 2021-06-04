Moskova’dan o S-400 haberine yalanlama

Kurum, Amerikan Bloomberg’in Türk Dışişleri Bakanlığı’nı kaynak göstererek yaptığı ve S-400 sistemleriyle ilgili Türkiye’deki Rus uzmanların ülkelerine geri gönderildiği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.

Kurumun sözcüsü Valeriya Reşetnikova, “Türkiye ile aramızda yapılan S-400 sözleşmesine bağlı olarak, Türkiye’de bulunan Rus uzman personelin Rusya’ya dönüşü daha önce belirlenen program ve takvime göre gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

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