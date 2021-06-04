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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 04.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Moskova’dan o S-400 haberine yalanlama

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Moskova’dan o S-400 haberine yalanlama

Rusya’nın Federal Askeri Ve Teknik İşbirliği Kurumu, Türkiye’de eğitim veren S-400 füze sistemleri uzmanlarının Moskova’ya döndüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Kurum, Amerikan Bloomberg’in Türk Dışişleri Bakanlığı’nı kaynak göstererek yaptığı ve S-400 sistemleriyle ilgili Türkiye’deki Rus uzmanların ülkelerine geri gönderildiği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.

Kurumun sözcüsü Valeriya Reşetnikova, “Türkiye ile aramızda yapılan S-400 sözleşmesine bağlı olarak, Türkiye’de bulunan Rus uzman personelin Rusya’ya dönüşü daha önce belirlenen program ve takvime göre gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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