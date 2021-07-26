Moskova’dan mesaj: Her fırsatta Montrö’nün önemini hatırlatıyoruz

“Kanal İstanbul” projesi inşaatının başlamasıyla Ankara ile sürekli temas halinde olduklarını duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Türk tarafına her fırsatta Montrö’nün önemini hatırlatıyoruz” açıklamasını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: “Kanal İstanbul projesine başlanmasıyla bunun Montrö Anlaşması’na yapabileceği etki sürekli takibimizde. Projenin özellikle askeri gemi geçişleri bakımından getireceği yenilikler ve Montrö Anlaşması’nın delinmemesi bizi ilgilendiren başlıca konular.

‘BİR KEZ DAHA İLETİLDİ’

Rusya, Türkiye boğazlarından gemi geçişlerini denetleyen Montrö Anlaşması ilkelerinin değiştirilemez olduğunu düşünüyor. Rusya ile Türkiye arasında Montrö ile ilgili sürekli görüşmeler yürütülüyor. Boğazlar, en son 30 Haziran tarihinde Antalya’da gerçekleşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesinde gündeme getirildi. Rusya’nın Montrö görüşü burada bir kez daha Türk tarafına iletildi. Karadeniz bölgesinde sorumluluklarının farkında olan iki ülke Rusya ve Türkiye’nin Montrö maddelerini harfiyen uygulaması üzerinde duruldu.”

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor