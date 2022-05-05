Moskova’dan mesaj: 9 Mayıs’ta savaş ilan etmeyeceğiz

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Kremlin’den ise uzun süredir üzerinde spekülasyonlar yapılan Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü’ne ilişkin açıklama geldi. 9 Mayıs’ta Ukrayna’ya karşı resmen savaş ilan edileceği ve ulusal seferberlik hazırlığı yapıldığı yönündeki iddialar yalanlandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu iddiaları “saçmalık” olarak nitelendirirken, “Bunun olma ihtimali yok. Hiçbiri gerçek değil” dedi. Ukrayna’ya resmen savaş ilan etmeyen Rusya, saldırılarını ‘özel askeri harekât’ olarak adlandırıyor. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sovyetler Birliği’nin 2’nci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı zaferinin kutlandığı 9 Mayıs’ta “seferberlik ilan edeceğini” ve Putin’in seferberliği “Nazilere karşı birlik olma” çağrısı ile duyuracağını öne sürmüştü.

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‘O ARAÇLAR MEŞRU HEDEF’



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’ya silah sevkıyatı yapan NATO ülkelerine ait nakliye araçlarının Rus ordusunun meşru hedefi olduğunu söyledi. Şoygu, “ABD ve NATO müttefikleri Ukrayna’ya silah sevkiyatına devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları için ülke topraklarına silah veya malzemeyle gelen Kuzey Atlantik İttifakı’nın herhangi bir nakliye aracı bizim tarafımızdan imha edilmek için meşru bir hedeftir” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Donbas’taki Ukrayna askerlerine, “ABD ve Avrupa ülkelerinde üretilen silah ve mühimmat sevkiyatının yapıldığı Lviv, Podbortsı, Volonets, Timkovo ve Pyatihatka tren istasyonları bölgesinde 6 trafo merkezinin uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu” açıkladı.

zelenski yardım istedi

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Putin’in 9 Mayıs’ta Rus halkına Mariupol’ün tamamen alındığını müjdelemek istediği belirtilirken, Rus kuşatması altında bulunan Azovstal çelik fabrikası hâlâ ele geçirilmiş değil. Mariupol valisi Vadym Boiçenko, dün fabrikada şiddetli çatışmalar yaşandığını ve içerideki Ukrayna askerleriyle iletişimin tamamen kesildiğini açıkladı. Rusya’dan yapılan açıklamada ise sivillerin tahliyesi için fabrika ve kentin kalanında bugünden itibaren 3 gün boyunca belirli saatler için geçerli ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski telefonda görüştüğü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Azovstal’da mahsur kalanların tahliyesi için yardım istedi. Tesiste halen tahliye edilmeyi bekleyen yüzlerce sivil olduğu belirtiliyor.

MARİUPOL TİYATROSINDAKİ SİVİLLERİN YARISI ÖLMÜŞ

Rus ordusunun en sert saldırılarının gerçekleştiği liman kenti Mariupol’de 16 Mart tarihinde vurulan şehir tiyatrosunda ölenlerin sayısı 600 olarak açıklandı. AP haber ajansı, şehrin en büyük sivil sığınağı olarak kullanılan tiyatro binasına hava saldırısında sağ kalan 23 kişinin tanıklıklarına, binanın fotoğraf ve videolarının yanı sıra 3 boyutlu modelleme ve uzman görüşlerine dayanarak hazırladığı raporunda, içerideki 1200 sivilin en az yarısının enkaz altında can verdiğini hesapladı. Saldırının ardından günlerce arama kurtarma çalışmaları sürmüş, ölü sayısı en az 300 olarak açıklanmıştı. Olası hava saldırılarından korunmak için bahçesine beyaz boyayla devasa şekilde Rusça “çocuklar” yazılmasına rağmen Rusya saldırının ardından binada “Ukrayna askerleri” olduğunu iddia etmişti. AP’nin konuştuğu tanıklar, binada Ukrayna askerleri görmediklerini de kaydetti.