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Moskova’dan kritik adım: Taliban terör listesinden çıkacak

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#Rusya#Moskova#Taliban
Moskova’dan kritik adım: Taliban terör listesinden çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Rusya’nın başkentinde Taliban heyetinin de hazır bulunduğu ve bölge ülkelerinin katıldığı “Moskova formatındaki” Afganistan toplantılarının 6. turu sonrası konuşan Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova yönetiminin Afganistan’da iktidarda bulunan Taliban’ın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına dair prensip kararı aldığını açıkladı.

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“Rusya’nın üst yönetimi tarafından bu konuda bir prensip kararı alındı” diyen Kabulov, konuyla ilgili diğer yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın geleceğini belirtti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, üçüncü ülkelerin askeri altyapılarını Afganistan’a ve komşularına konuşlandırmasına karşı oldukları mesajını verdi. Kabil hükümetiyle politik ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirten Lavrov, geçmişe bakıldığında, dış aktörlerin bu bölgeye asker konuşlandırmasının sadece yerel sorunlara yol açtığını gördüklerini kaydetti. 2021 yılından bu yana Afganistan’da iktidarı elinde tutan Taliban, Rusya tarafından resmen tanınmıyor.

 

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#Rusya#Moskova#Taliban

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