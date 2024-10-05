Moskova’dan kritik adım: Taliban terör listesinden çıkacak

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“Rusya’nın üst yönetimi tarafından bu konuda bir prensip kararı alındı” diyen Kabulov, konuyla ilgili diğer yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın geleceğini belirtti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, üçüncü ülkelerin askeri altyapılarını Afganistan’a ve komşularına konuşlandırmasına karşı oldukları mesajını verdi. Kabil hükümetiyle politik ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirten Lavrov, geçmişe bakıldığında, dış aktörlerin bu bölgeye asker konuşlandırmasının sadece yerel sorunlara yol açtığını gördüklerini kaydetti. 2021 yılından bu yana Afganistan’da iktidarı elinde tutan Taliban, Rusya tarafından resmen tanınmıyor.