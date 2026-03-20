Moskova’dan Kiev’e Türk Akım suçlaması

Rus “Gazprom” şirketinin açıklamasına göre Ukrayna’ya ait kamikaze dronlar 19 Mart gecesi Rusya’nın Karadeniz kıyılarında yer alan ve Türkiye’ye giden boru hatlarına gaz pompalayan “Ruskaya”, “Kazaçiya” ve “Beregovaya” pompa istasyonlarını hedef aldı. Açıklamada pompa istasyonlarının ilkine 22, ikincisine 3 ve son istasyona 1 Ukrayna dronu atıldığı vurgulandı. Pompa istasyonlarının bulunduğu bölgenin Rusya Savunma Bakanlığı birimlerince korunduğu için dronların hasara yol açmadan etkisiz hale getirildiği belirtildi. Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz sağlayan Mavi Akım hattı Türkiye’nin kendi doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Türk Akımı hattı üzerinden gelen doğalgazın önemli bölümü ise Balkan ülkeleriyle Güney Avrupa’ya gaz tedarikinde kullanılıyor. Rus tarafı son iki hafta içinde boru hatlarına yönelik ikinci defa saldırı iddiasında bulunurken, Ukrayna’dan herhangi bir yanıt gelmedi.