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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Moskova’dan Esad’a Mig-29 uçağı desteği

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Moskova’dan Esad’a Mig-29 uçağı desteği
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Kremlin’e yakınlığıyla bilinen Avia.pro’nun haberine göre Rusya, Suriye’de Şam rejimine Mig-29 tipi savaş uçakları gönderdi.

Suriye’deki askeri kaynaklara dayandırılan haberde, uçakların sevkıyatının iki seferde yapıldığı, son uçağın 31 Mayıs’ta teslim edildiği ve uçakların öncelikle Hmeymim Hava Üssü’ne konuşlandırıldıkları, daha sonra farklı üslere sevk edilecekleri bilgileri yer aldı. Haberde ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta Moskova yönetiminin Libya’daki darbeci Halife Hafter’e 14 savaş uçağı gönderdiği belirtilen rapora göndermede bulunularak, “Uçakların Libya için hazırlandığı iddia edilmişti” ifadesine yer verildi. 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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