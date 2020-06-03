Moskova’dan Esad’a Mig-29 uçağı desteği

Suriye’deki askeri kaynaklara dayandırılan haberde, uçakların sevkıyatının iki seferde yapıldığı, son uçağın 31 Mayıs’ta teslim edildiği ve uçakların öncelikle Hmeymim Hava Üssü’ne konuşlandırıldıkları, daha sonra farklı üslere sevk edilecekleri bilgileri yer aldı. Haberde ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta Moskova yönetiminin Libya’daki darbeci Halife Hafter’e 14 savaş uçağı gönderdiği belirtilen rapora göndermede bulunularak, “Uçakların Libya için hazırlandığı iddia edilmişti” ifadesine yer verildi.