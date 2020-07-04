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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 04.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Moskova’dan Ayasofya için ‘turistik mekân’ vurgusu

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Moskova’dan Ayasofya için ‘turistik mekân’ vurgusu
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’de ibadete açılması görüşülen Ayasofya hakkında “Bu kilise, İstanbul’un en önemli turistik mekânlarından biri. Türkiye karar alırken dengeli olmalı” açıklamasını yaptı.

Sözcü Zaharova, “Biz Rusya olarak bu kiliseye dünyanın evrensel kültür mirası olarak bakıyoruz. Bilindiği üzere Ayasofya Bizans dönemi mimarisinin eşsiz bir örneği. Bu yapıtı her yıl Rusya dahil dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen turistler ziyaret ediyor. Tüm insanlık için erişilebilir olması önem arz ediyor. Yüksek hassasiyet ve dini içeriği bulunan bu meselede dengeli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayasofya’nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dünya kültür mirası parçası olduğunu da hatırlatmak isterim” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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