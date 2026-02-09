×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Moskova'daki suikast girişiminin failleri belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#Moskova Suikast Girişimi#Ukrayna İstihbaratı#Vladimir Alekseyev
Moskovadaki suikast girişiminin failleri belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 12:12

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), cuma günü Moskova'da Tümgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin Ukrayna istihbaratının talimatıyla düzenlendiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

FSB, Tümgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişimine ilişkin duyuru yaptı.

Rus vatandaşları Lyubomir Korba, Viktor Vasin ve Zinayida Serebritskaya'nın suikast girişimine karıştığı ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalananlardan Korba ile Vasin suçunu itiraf ederek, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatı üzerine yapılan suikast girişiminin hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. SBU'nun talimatı üzerine Korba, kripto para karşılığında Moskova bölgesinde üst düzey askeri yetkilileri gözetledi. Korba, 2025'te Ukrayna istihbaratına çalışmaya başladı, Kişinev ve Tiflis üzerinden Moskova'ya geldi."

Açıklamada, şüpheli Vasin'in ise Korba'ya suikast hazırlık sürecinde yardımcı olduğu iddia edildi.

Moskovadaki suikast girişiminin failleri belirlendi

Haberin Devamı

ALEKSEYEV SUİKASTI

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev'in 6 Şubat'ta başkent Moskova'da suikast girişimine uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Ağır yaralanan Alekseyev'in bilincinin ameliyat sonrası yerine geldiği bildirmişti.

Gözden KaçmasınRusyanın başkenti Moskovada suikast girişimi: Putinin kilit ismi hedef alındıRusya'nın başkenti Moskova'da suikast girişimi: Putin'in kilit ismi hedef alındıHaberi görüntüle

FSB, dün, Alekseyev'e yönelik suikast girişimine karışan şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve bunların Rus vatandaşları Lyubomir Korba, Viktor Vasin ve Zinayida Serebritskaya olduğunu öne sürmüştü.

Şüphelilerden Vasin, Moskova'da yakalanırken, Korba, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde gözaltına alınarak Rusya'ya teslim edilmişti. Serebritskaya'nın ise Ukrayna'ya kaçtığı iddia edilmişti.

Gözden Kaçmasınİsrailde büyük korku... İrandan füze yağmuru tehdidi: Netanyahunun Trumptan talepleri nelerİsrail'de büyük korku... İran'dan füze yağmuru tehdidi: Netanyahu'nun Trump'tan talepleri neler?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Moskova Suikast Girişimi#Ukrayna İstihbaratı#Vladimir Alekseyev

BAKMADAN GEÇME!