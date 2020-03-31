Moskova’da yasağa uymayana yüklü ceza

Başbakan Mihail Mişustin, cezalarla ilgili kararnameyi onayladığını açıkladı. Buna göre karantina ihlali sonucu başka kişilerin zarar görmesine neden olanlara 300 bin ruble (yaklaşık 25 bin TL) para cezası kesilecek. Karantina ihlalinin tüzel veya yetkili kişilerce yapılması durumunda ceza 500 bin ruble (yaklaşık 42 bin TL) olacak. Resmi rakamlara göre ülkede 1.534 vaka bulunuyor, 8 de can kaybı yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklama ile halkı kısıtlamaları ciddiye almaya çağırdı.