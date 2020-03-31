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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Moskova’da yasağa uymayana yüklü ceza

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Moskova’da yasağa uymayana yüklü ceza
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Rusya’nın başkenti Moskova’da ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dün de ihlalde bulunanlar için ağır para cezaları uygulamaya konuldu.

Başbakan Mihail Mişustin, cezalarla ilgili kararnameyi onayladığını açıkladı. Buna göre karantina ihlali sonucu başka kişilerin zarar görmesine neden olanlara 300 bin ruble (yaklaşık 25 bin TL) para cezası kesilecek. Karantina ihlalinin tüzel veya yetkili kişilerce yapılması durumunda ceza 500 bin ruble (yaklaşık 42 bin TL) olacak. Resmi rakamlara göre ülkede 1.534 vaka bulunuyor, 8 de can kaybı yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklama ile halkı kısıtlamaları ciddiye almaya çağırdı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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