Moskova'da "Türk Filmleri Haftası"

Akıncı, “Tatil Defteri” adlı filmin gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, Rusya'daki sanatseverleri Türk sinemasının genç yönetmenlerinin yeni filmleriyle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Büyükelçi Akıncı, Rusya'da Türk Kültür Yılı'nı kutlarken, iki ülke arasında ticaretten siyasete her alanda gelişen ilişkilerin en çok kültür alanında daha da ileri götürülmesi gerektiğine inandığını belirterek, gösterilecek filmler
hakkında bilgi verdi.
Moskova'nın merkezinde bulunan “Dom Kino”daki (Sinema Evi) açılış gecesine yönetmen Ümit Ünal ve oyuncu Nejat İşler de katıldı.
Rusya'da 1-5 Aralık arasında yapılacak Çağdaş Türk Filmleri Günleri'nde dün akşam gösterilen, yönetmenliğini Seyfi Teoman'ın yaptığı “Hatıra Defteri” filminin yanı sıra Semih Kaptanoğlu'nun yönettiği “Yumurta”, Ümit Ünal'ın yönettiği “Ara”, Reha Erdem'in yönettiği “Beş Vakit” ve Derviş Zaim'in yönettiği “Nokta” adlı filmler gösterilecek.