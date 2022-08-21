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Moskova'da şüpheli ölüm... Alexander Dugin'in kızının bulunduğu araçta patlama

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#Rusya#Alexander Dugin#Moskova
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 09:39

Rusya'da Putin ile yakınlığıyla tanınan siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Moskova bölgesinde aracının patlaması sonrası hayatını kaybetti. Darya Dugina'nın babasının aracını kullandığı babasının ise kızıyla seyahat etmekten son anda vaz geçtiği belirtiliyor.

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Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın Cumartesi gecesi seyahat ettiği otomobilin Moskova bölgesinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

CNN International 'Ukrayna işgalinin manevi babası' olarak tanımladığı Dugin'in araçta olmadığını ancak aracın ona ait olduğunu sayfalarına taşıdı.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre ise Dugina'nın içinde olduğu araç bir patlamanın ardından alevler içerisinde kaldı.

Moskovada şüpheli ölüm... Alexander Duginin kızının bulunduğu araçta patlama

Russky Gorizont (Rus Ufku) sosyal hareketinin başkanı ve Dugina ailesinin yakın dostu Andrei Krasnov TASS'a yaptığı açıklamada, 'Alevler onu tamamen sardı. Yüksek hızda gittiği için kontrolünü kaybetti ve yolun karşı tarafına uçtu' dedi.

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Krasnov, TASS'a Dugina'yı şahsen tanıdığını ve seyahat ettiği arabanın babasına ait olduğunu söyledi.

HEDEF BABASI MIYDI?

Alexander Dugin'in de araçta yer alacağı ancak son anda bu kararını değiştirdiği de ortaya atılan iddialar arasında.

Moskovada şüpheli ölüm... Alexander Duginin kızının bulunduğu araçta patlama

Rus basınına göre, yetkililer suikast ihtimali üzerinde duruyor. Aracın Alexander Dugin'e ait olması ise 'asıl hedef baba mıydı' sorusunun sorulmasına neden oluyor.

Dugin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mimarı ya da 'manevi babası' olarak gösteriliyor.

Aşırı sağcı bir Rus yazar ve ideolog olan Dugin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu iddia ediliyor ve sıklıkla 'Putin'in Beyni' olarak tanımlanıyor.

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#Rusya#Alexander Dugin#Moskova

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