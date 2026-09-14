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Moskova'da 'sahte bayrak' operasyonu: İngiliz diplomatlara yönelik plan ortaya çıktı

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#Rusya#İngiliz Büyükelçiliği#Sahte Bayrak
Moskovada sahte bayrak operasyonu: İngiliz diplomatlara yönelik plan ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 11:37

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki İngiliz diplomatlara yönelik olduğu öne sürülen bir "sahte bayrak" operasyonunu ortaya çıkardığını açıkladı. Gözaltına alınan eski büyükelçilik güvenlik görevlisinin, diplomatların kişisel bilgileri ve hareketlerine ilişkin verileri Ukrayna istihbaratı adına topladığı iddia edildi.

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Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde daha önce güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Rus vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı.

FSB, şüphelinin Ukrayna istihbaratı adına İngiliz diplomatların kişisel bilgilerini ve hareketlerine ilişkin detayları topladığını öne sürdü.

FSB'nin iddiasına göre toplanan bilgiler, Ukrayna'nın Rusya'daki İngiliz diplomatik personeline yönelik bir "sahte bayrak" operasyonunda kullanılacaktı. Moskova, söz konusu planla İngiltere'nin Rusya ile doğrudan çatışmaya çekilmesinin ve Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin artırılmasının hedeflendiğini savundu.

Ancak Rusya'nın suçlamaları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, Rus devlet aktörlerinin dezenformasyon yoluyla Ukrayna ile uluslararası ortakları arasında ayrılık yaratmaya çalışmasının yaygın olduğunu belirtti.

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ŞÜPHELİNİN "İTİRAF" GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

FSB'nin yayımladığı görüntülerde şüpheli, İngiliz Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve ocak ayında "Apostle" kod adlı Ukraynalı blog yazarı Dmitry Karpenko ile iletişime geçtiğini söyledi.

Şüpheli, Karpenko'nun İngiliz Büyükelçisi Nigel Casey, diplomatlar ve büyükelçilik personeli hakkında kişisel bilgiler, adresler, araçlar, seyahatler ve günlük hareketlere ilişkin ayrıntılar istediğini öne sürdü.

Ayrıca büyükelçilik ve resmi konuttaki güvenlik düzenlemeleri, giriş kontrolleri ve görevli personel sayısı hakkında da bilgi talep edildiğini iddia etti.

Şüpheli, bu bilgilerin Ukrayna yetkilileri tarafından İngiliz Büyükelçisi, büyükelçilik ve resmi konuta yönelik sabotaj eylemlerinde kullanılmak istendiğini savundu.

Görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

"Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisiydim. Ocak ayında, Ukraynalı bir blog yazarı ve gazeteci olan, özellikle de Ukrayna yanlısı bir blog yazarı olan Dmitry Karpenko ile iletişime geçtim. Personel ve diplomatların kişisel bilgilerini, adreslerini ve tam adlarını istiyordu. Kullandıkları araçlar, hareketleri, ziyaret ettikleri restoranlar ve seyahat ettikleri şehirler ve binadaki tüm personelin yanı sıra diplomatların giriş ve çıkış saatleri hakkında bilgi istiyordu. Bu bilgilerin, Moskova'daki İngiliz Büyükelçisi, Büyükelçilik binasına yönelik sabotaj eylemleri gerçekleştirmek amacıyla istendiğini söyledi"

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#Rusya#İngiliz Büyükelçiliği#Sahte Bayrak

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