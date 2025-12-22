Moskova'da patlama: Putin'in kilit komutanına suikast

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş alanındaki kilit isimlerinden biri olan Tümgeneral Fanil Sarvarov, başkent Moskova’da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

ARAÇ PATLADI, KİLİT KOMUTAN HAYATINI KAYBETTİ

Rus basınında yer alan bilgilere göre olay, Moskova’nın güneyinde bulunan Yasenevaya Caddesi’ndeki bir apartmanın avlusunda meydana geldi. Kia Sorento marka araç, hareket etmeye başladıktan kısa süre sonra patladı. Patlama sırasında araçta bulunan kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Sarvarov, olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ciddi şarapnel yaraları ve kemik kırıkları bulunan Sarvarov’un, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Tümgeneral Fanil Sarvarov / Kaynak: Rusya Savunma Bakanlığı

HEDEFLİ SUİKAST ŞÜPHESİ

Gayriresmi raporlarda, patlayan aracın Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov’a ait olduğu aktarıldı. Yetkililer, saldırının hedefli bir suikast olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

EL YAPIMI PATLAYICI İDDİASI

Soruşturma birimlerinin ilk değerlendirmelerine göre, patlamaya aracın kaputunun altına yerleştirilen el yapımı bir patlayıcı neden oldu. Olayın planlı şekilde gerçekleştirildiği yönündeki şüpheler güçleniyor.

Patlamanın, Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiği öne sürüldü.

MOSKOVA SAVCILIĞI SORUŞTURMAYI DEVRALDI

Moskova Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı devraldığını duyurdu. Başsavcılık basın servisi, TASS’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Moskova Savcılığı, Yasenevaya Caddesi’nde meydana gelen ve bir kişinin yaralanması ile bir aracın hasar görmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmayı yürütmektedir. Bu olayla ilgili açılan ceza soruşturmasının ilerleyişi ve sonuçları Moskova Savcılığı tarafından takip edilmektedir.”

Ayrıca Moskova Başsavcısı Maxim Zhuk’un talimatıyla, olay yerindeki kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının Güney İdari Bölgesi Başsavcısı Dmitry Tkachev tarafından koordine edildiği bildirildi.

SARVAROV’UN ASKERİ GEÇMİŞİ

Resmi olmayan kaynaklara göre Tümgeneral Fanil Sarvarov, Rusya Savunma Bakanlığı’nda operasyonel eğitimden sorumlu üst düzey isimler arasında yer alıyordu. Sarvarov’un daha önce Çeçenistan, Güney Osetya, Suriye ve Ukrayna’daki askeri operasyonlarda görev yaptığı biliniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.