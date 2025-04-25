Moskova'da patlama: Üst düzey general Yaroslav Moskalik öldü

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Balaşiha kentine bağlı Aviatorov mahallesinde bir araç patladı.

Patlamada, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in suikaste kurban gittiği kaydedildi.

Moskalik'in sürdüğü araçtaki bir yolcunun da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürürken patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, patlamaya, aracın gaz tüpünün yanına yerleştirilen ve uzaktan patlatılan bir el yapımı patlayıcının neden olduğu belirtildi.

Komitenin sözcüsü Svetlana Petrenko, patlayıcı cihazın şarapnel ile donatıldığını söyledi.

Patlamanın arkasında, Ukrayna istihbaratının olduğu da iddia edildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

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KORGENRAL KİRİLLOV'DA SUİKASTTE ÖLMÜŞTÜ

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Komutanı Igor Kirillov, başkent Moskova'da meydana gelen bir patlamada hayatını kaybetmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova saati ile 6:12 civarında meydana gelen patlamanın, scootera gizlenmiş bombanın infilak etmesi sonucunda gerçekleştiğini açıklamıştı.

Açıklamada, 54 yaşındaki Rusya'nın nükleer şefi Kirillov'un yanı sıra yardımcısının da öldürüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, “17 Aralık sabahı, Moskova'nın Ryazansky Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinin yanında duran scootera yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Olay sonucunda General Kirillov ve asistanı öldürüldü" ifadeleri yer almıştı.

PUTİN'E 'SUİKAST GİRİŞİMİ' İDDİASI

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi. Başkent Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından limuzin alevlere teslim oldu. Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

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Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.

Kremlin'in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu bulunamadı.