Moskova'da patlama: Ayrılıkçı lider hayatını kaybetti

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 3. yılına yaklaşırken Rusya'nın başkenti Moskova'da, lüks bir rezidansın giriş katındaki asansöre yerleştirilen bomba patladı.

Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıkta meydana gelen patlama sonucu, en az 2 kişi hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Moskva Nehri kıyısındaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana gelen patlamaya, asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğu ifade edildi.

Rus emniyet güçleri patlamayı bir "suikast" olarak nitelendirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Acil durum hizmetleri yetkilisi, bombanın gücünün yaklaşık 300 gram TNT ile eşdeğer olduğunu söyledi.

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DOĞU UKRAYNALI AYRILIKÇI LİDER HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalar imzaladığı Donetsk'in ayrılıkçı lideri Armen Sarkisyan patlama sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan hebere göre, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Donetsk'in eski Boks Federasyonu Başkanı ve Ukrayna'ya karşı savaşan gönüllü Arbat Taburu'nun kurucusu Sarkisyan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TASS'a konuşan bir kaynak "Sarkisyan hastanede öldü" ifadesinde bulunurken Gorlovka Belediye Başkanı Ivan Prikhodko, Sarkisyan'ın ölümünü doğruladı.

Rusya'daki Soruşma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın hayatını kaybettiği “Yapılan yardımlara rağmen kurbanlardan biri tıbbi bir tesiste hayatını kaybetti” ifadesiyle bildirildi.

İsmi açıklanmayan kolluk kuvvetleri yetkilileri, bombalı saldırının "emredildiğini ve dikkatlice planlandığını" bildirdi. Ancak yetkililer, patlamanın arkasındaki şüphelilerden bahsetmedi.

Rus gazetesi Kommersant'ta yer alan haberde, Sarkisyan'ın korumalarından biri de patlamada hayatını kaybetti. Kommersant gazetesindeki haberde, Ukrayna'dan şüphelenildiğini ancak bir kanıt bulunması halinde terörizm soruşturması olarak ele alınacağı ifade edildi.

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