Moskova’da kritik Karabağ zirvesi

Böylece Putin’in bir araya getireceği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son savaş dahil bir yıldan bu yana ilk defa yüz yüze aynı masa etrafında toplanmış olacak. Pazartesi gerçekleşecek kritik üçlü görüşmeyle ilgili Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, liderler zirvesi gündeminin 10 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşması maddelerinin hayata nasıl geçirildiği konularını kapsayacağı vurgulandı. Üçlü ortak zirvenin yanı sıra Putin’in, Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı ikili görüşmeler de yapacağı belirtildi.

DEVLET SINIRI

Moskova’daki üçlü zirveye hazırlanan Aliyev, Azerbaycan’ın masaya koyacağı öncelikli konular hakkında ipuçları verdi. Aliyev, savaş sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının kesin olarak çizilmesi meselesinin yanı sıra, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım koridorunun bir an önce çalıştırılması meselesini de gündeme getirecek. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Moskova’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Nahçıvan ulaşım koridorunun görüşülmeye başlamadan önce savaş sırasında esir düşen askerler probleminin çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Zirvede Rusya’nın netlik kazandırmak istediği en önemli husus ise, 10 Kasım anlaşmasıyla statüsü belirlenmeyen Karabağ bölgesinin önümüzdeki birkaç yıl hangi kurallara tabi olacağı.