Moskova'da korkutan yangın!

Moskova’da bulunan Tverskaya sokağında bulunan bir binada yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangına 200’den fazla itfaiye personelinin ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği aktarıldı. Moskova itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının söndürme çalışmalarının oldukça zor koşullarda sürdürüldüğü belirtilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.