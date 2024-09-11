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Moskova’da ilk can kaybı

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#Moskova#UKRAYNA #Saldırı
Moskova’da ilk can kaybı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta iki buçuk yıl geride kalırken önceki gece Ukrayna’nın düzenlediği geniş çaplı dron saldırısında ilk kez Rusya’nın başkenti Moskova’da bir sivil hayatını kaybetti.

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Böylece kronik hal almaya başlayan savaşta yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı Moskova ilk can kaybını vermiş oldu. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre Ukrayna tarafı Moskova dahil olmak üzere Rusya’nın 5 bölgesine eş zamanlı büyük kamikaze dron saldırısı gerçekleştirdi. Patlayıcı yüklü 144 dron havada imha edildi.

Saldırıda Moskova’ya ulaşan birkaç dron başkente bağlı Ramenski kasabasında biri 15, diğeri 9 katlı apartmanlara isabet etti. 9 katlı binada ciddi yıkım meydana gelirken 48 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Ukrayna saldırıda başkente akaryakıt sağlayan Kapotya rafinerisinin hedef alındığını, ancak Rus tarafının açtığı ateş nedeniyle dronların yön değiştirerek sivil bloklara çarptığını öne sürdü.

UÇAK SEFERLERİ AKSADI

Saldırı nedeniyle başkent Moskova’nın Vnikovo, Domededovo ve Jukovski havalimanları altı saat kapalı kaldı. Önceki gece saatlerinde Vnukovo havalimanından sefer gerçekleştiren THY’nin uçakları da gecikmeli kalkabildi.

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#Moskova#UKRAYNA#Saldırı

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