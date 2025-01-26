Moskova-Washington hattında ‘İlk onlar arasın’ çekişmesi

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Üçüncü yılını doldurmaya gün sayan Ukrayna’daki kanlı ve yıkıcı savaşı sona erdirmek için kararlı olduklarını dile getiren ABD ve Rusya liderleri Donald Trump ile Vladimir Putin arasında şimdi de, “Savaşı ele alacağımız zirve için ilk adımı hangimiz atmalı” tartışması başladı. ABD’de geçen pazartesi göreve başlayan Başkan Trump, “Putin benimle görüşmek istiyor. Ben de bir an önce onunla bu anlamsız savaşı ele almak ve bitirmek için sabırsızlanıyorum” derken, Rusya lideri Putin de, “ABD yeni yönetimiyle bir an önce temasa geçilmesinden yanayım. İkimiz oturup sakin bir ortamda Ukrayna ihtilafını günümüz gerçekleri ışığında ele almalıyız. Karşı taraftan sinyal bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

GERİ ADIM ÇEKİNCESİ

Son günlerde her iki ülke lideri görüşmek için can attıklarını dile getirmesine rağmen ne Putin ne de Trump karşı tarafı ilk arayan taraf olmak istemiyor. Siyasi gözlemciler ABD Başkanı Trump’ın savaşı 24 Şubat 2022’de başlatanın Putin olmasından dolayı ilk adımı onun atmasını beklediğini söylüyor. Ancak bu yönde ilk harekete geçen kişi aynı zamanda “ilk geri adım atan” olacak. Trump’ın Putin’i araması durumunda ABD adına Ukrayna savaşının çıkmasında suçu bulunduğunu kabul etmiş olacak. Böylece Rusya masaya kendi taleplerini koyna imkânını elde etmiş olacak.

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EKONOMİK YÜKÜMLÜLÜK

Rusya lideri Putin de Trump’ı ilk arayan olmak istemiyor. Rusya tezlerine göre Ukrayna krizinin patlak vermesinde başta ABD olmak üzere müşterek Batı sorumlu. 2014 yılında Kiev’deki “Maydan” devrimiyle Batı’nın Rusya’yı hedef alan savaşı başlattığı görüşünde. Eğer Putin ilk aramayı yaparsa ABD tezlerini kabul etmiş olacak. Rusya, savaşı başlatan taraf olarak yüz binlerce can kaybının yanı sıra yüzlerce milyar dolarlık yıkımın da sorumlusu olacak. Bağımsız ekonomi uzmanlarına göre Rusya’nın yaklaşık üç yıl önce Ukrayna’ya fiilen saldırmasıyla başlayan savaşın günümüz faturası 930 milyar dolar civarında. Rusya’daki Putin yönetimi bu acı faturayı savaş tazminatı olarak ödememek için hiçbir zaman barış arayan ilk taraf olmayacak.

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ARABULUCU FORMÜLÜ

ABD-Rusya liderleri arasındaki ilk kim aramalı polemiği bu şekil devam ederse Ukrayna savaşını sonlandırma zirvesi sürüncemede kalabilir. Bu durumda arabulucu formülü gündeme gelebilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres veya Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana arabuluculuk çabalarında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarih ve yer belirleyerek Trump ile Putin’e zirve daveti gönderebilir.