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Moskova kruvazöründe 27 asker kayıp

#Rusya#Moskova#Kruvazör
Moskova kruvazöründe 27 asker kayıp

Rusya, 14 Nisan’da Karadeniz’de batan Moskova kruvazöründe 1 askerin öldüğünü, 27 askerin kayıp olduğunu açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “13 Nisan’da meydana gelen mühimmat yangını sebebiyle Moskova ciddi hasar aldı. Bir personelimiz öldü, 27’si kayıp. Kalan 396 personel gemiden tahliye edildi” denildi. Daha önce yapılan açıklamada gemideki tüm personelin batmadan evvel tahliye edildiği belirtilmişti. Ukrayna, 13 Nisan’da Rusya’nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova kruvazörünü füzeyle vurduğunu iddia etmiş, Rusya mühimmat patlaması yaşanan geminin kötü hava koşullarının da etkisiyle battığını açıklamıştı.

 

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#Rusya#Moskova#Kruvazör

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