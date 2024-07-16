Moskova kızgın: Yunanistan'dan F-16'lar için yeni formül! Rusya'dan vurulacak F-15 ve F-16'lar için 170 bin dolar ödül

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Rus birlikleri 6 Mart'ta Ukrayna'nın Odesa limanına bir füze fırlattı. Füze, o sıra Kiev'i ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in bulunduğu noktadan yaklaşık 400 metre uzakta patladı. Miçotakis olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "Arabalarımıza binerken büyük bir patlama duyduk. Özellikle de sipersiz, açık bir alanda olduğumuzu düşününce oldukça endişelendik" dedi.

KAZA DEĞİL YUNANİSTAN'A VERİLEN AÇIK BİR MESAJ

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana birçok Avrupalı lider, Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski'yi ziyaret ederek ona desteklerini sundu ancak hiçbiri Miçotakis kadar yakın bir tehditle karşılaşmadı. İşte bu nedenle Atinalı analistler bunun bir kaza değil Yunanistan'a verilen bir mesaj olduğunu düşünüyor.



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Atina merkezli bir düşünce kuruluşu olan Dianeosis'e göre, Yunan halkının yaklaşık %70'i Ukrayna savaşı öncesi Rusya'ya olumlu bakıyordu. Bu oran 2022 işgalinden sonra %50'ye ve geçen yıl %30'a düştü. Yunanistan'daki Amerikan Koleji'nde Küresel İlişkiler Enstitüsü'nü yöneten uluslararası ilişkiler profesörü Konstantinos Filis, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Rusların savaşın başlamasından beri verdiği destekten dolayı Yunanistan'dan rahatsız olduğunu öne sürdü.

Yunanistan savaşın başlamasından sadece üç gün sonra Ukrayna'ya iki adet C-130 uçağı dolusu tüfek, mühimmat ve el bombası göndereceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zacharova bu kararı 'büyük bir hata' olarak değerlendirdi ve "Bu silahlar eninde sonunda aralarında Yunanların da olduğu sivillere doğrultulacak" ifadesini kullandı. Al Jazeera'ya göre, Rus sözcü Mariupol ve Odessa kentlerinde yaşayan 150 bin Yunan asıllı Ukraynalıyı kastediyordu.

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ÜÇÜNCÜ TARAFLAR İÇİN DE BİR GEÇİŞ KANALI

Yunanistan Ukrayna'ya resmi olarak 20,000 adet 155mm top mermisi, Stinger füzeleri ve 40 adet Sovyet döneminden kalma BMP-1 zırhlı personel taşıyıcı tedarik etti. Şu anda da elektrik şebekeleri için dört büyük transformatör göndermeye hazırlanıyor.



Yunanistan aynı zamanda üçüncü tarafların savaş malzemesi göndermesi için de bir geçiş kanalı. Gönderilen herhangi bir askeri teçhizat, Alexandroupolis'te boşaltıldıktan sonra 24 saat içinde Ukrayna'ya ulaşabilir.



Yunanistan ve Ukrayna şu anda diğer pek çok NATO üyesi tarafından imzalananlara benzer şekilde 10 yıllık bir yardım anlaşması üzerinde görüşüyor. Diplomatik kaynaklara göre Yunanistan askeri bütçe fazlalıklarına dayalı bir anlaşma istiyor. Ancak bu anlaşma ülkeyi bölmüş durumda.

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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından yapılan son ankete göre Yunan halkının yüzde 55'i Ukrayna için yapılacak savunma harcamalarına karşı çıkıyor. Benzer sayıda Yunanlı da Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesine karşı çıkıyor.



Ancak Ukrayna daha fazlasını istiyor. ABD kongresinin 40'a kadar beşinci nesil F-35 çok amaçlı jet satın almasını onayladığı Yunanistan

32 adet eski F-16 savaş uçağını hizmet dışı bırakmaya hazırlanıyor ve Ukrayna bunları istediğini gizlemiyor.

Atina yönetimi daha önce "F-16 uçaklarını Ukrayna'ya devretmeye hazır değiliz" açıklamasında bulunsa da Al Jazeera'ya konuşan kaynaklar Yunanistan'ın söz konusu uçakları devretmek için yeni formül üzerinde çalıştığını öne sürdü: Plan kapsamında Atina boşa çıkan F-16 uçaklarını ABD'ye satacak, F-16'lar modernize edildikten sonra Kiev'e gönderilebilecek.



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Rusya'da bir şirketin, Ukrayna'da vurulacak ilk F-15 ve F-16 savaş uçakları için 15 milyon ruble (yaklaşık 170 bin dolar) para ödülü vereceği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen törenle Ukrayna'daki çatışmalarda imha edilen bazı Leopard ve Abrams tankları için para ödüllerinin verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve para ödüllerini dağıtan FORES şirketinin Başkan Vekili İlya Potanin, "Bugün 17 tane Abrams ve Leopard için para ödüllerini verdik. Her biri için 500 bin ruble verildi." dedi.

Benzer ödülleri savaş uçakları için de sunma kararı aldıklarını belirten Potanin, "F-15 ve F-16 savaş uçaklarının imhası için de teşvik verilecek. İlk imha edilenler için ödül 15 milyon ruble olacak." diye konuştu.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD, Hollanda ve Danimarka'nın yer aldığı koalisyonun Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını sağlamak için çalıştığını belirterek, "F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak." demişti.