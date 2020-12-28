Moskova ile ilişkiler Soçi’de ele alınacak

2020 yılının son günleri yaşanırken yarın Rusya ile Türkiye arasında önemli bir görüşme yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daveti üzerine Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrine çalışma ziyareti gerçekleştirecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle ikili ve bölgesel konuları Rus tarafı ile ele alacak. Karabağ, Libya, Suriye, Doğu Akdeniz gerilimi, Ortadoğu meseleleri, Ukrayna ve Karadeniz’de güvenlik masaya yatırılacak konular arasında. Soçi’de gerçekleşecek görüşmeyi duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun Rusya ile Türkiye arasında mevcut Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) çerçevesindeki sekizinci stratejik planlama grubu toplantısı olacağını söyledi. İki ülke arasında mevcut tüm ikili ve bölgesel konuların ele alınacağını da doğruladı.

27 Eylül’de patlak veren ve 10 Kasım tarihinde Rusya-Azerbaycan-Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan’ın zaferiyle son bulan 44 günlük savaşla ilgili Moskova oldukça zor durumda. Üçlü anlaşma yanı sıra Azerbaycan’ın ısrarıyla Rusya ile Türkiye arasında bölgede ateşkesin sağlanmasını denetleyecek Ağdam bölgesinde ortak gözlem merkezi kurulması kararlaştırıldı. Rusya, Ermeni tarafının Türk varlığından hoşnutsuzluğunu Ankara’ya empoze ederek gözlem merkezinin sınırlı yetkili kalmasını talep ediyor. Türkiye ise uluslararası hukuk gereği, Azerbaycan’ın talebiyle bu misyonu icra edeceğini dile getiriyor.

Rusya ile Türkiye arasında ele alınacak Libya konusu Halife Hafter’in Türkiye’ye meydan okumaya yeltendiği dönemde gerçekleşiyor. Moskova ile Ankara’nın belirli görüş ayrılıkları var. Türkiye, Libya’daki çözümün Ulusal Mutabakat Hükümeti bazında bulunması gerektiğini savunurken, Rusya Tobruk’taki meclis ile onun silahlı kolu sayılan Hafter güçlerinin de belirli açıdan Libya’yı temsil ettiğini savunuyor.

Rus tarafı son dönemde özellikle Suriye’nin kuzey sınır bölgelerinde artan gerilimi Türkiye ile detaylı biçimde ele almak istiyor. Türkiye bu bölgelerdeki YPG militanlarının tamamen temizlenmesini bekliyor. Rus tarafı ise YPG konusunu siyasi düzleme çekmeyi tercih ediyor.

Doğu Akdeniz konusunda Türkiye karşıtı tavır almayan Rusya, deniz kıta sahanlığı meselesinde deniz hukukunun yanı sıra uluslararası hukuk ilkelerinin de dikkate alınmasını öneriyor.

Ukrayna ile Türkiye arasında özellikle askeri alanda son dönemde atılan önemli işbirliği adımları Moskova’yı rahatsız ediyor.



ERMENİSTAN 28 YIL SONRA TÜRK UÇAKLARINA HAVA SAHASINI AÇTI

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ ihtilafı gölgesinde önceki gün bir ilk yaşandı. Türk Hava Yolları’nın Bakü-İstanbul seferini gerçekleştiren TK337 sefer sayılı uçağı 28 yıl aradan sonra ilk defa doğrudan Ermenistan hava sahasını kullanarak Türkiye’ye ulaştı. Rusya’daki havacılık haber sitesi “Aviyo” bunun bir rastlantı olmadığının altını çizdi. İkinci Karabağ savaşının ardından üçlü anlaşma uyarınca hava dahil bölgede tüm ulaşım yollarının açılması karara bağlanmıştı. Ermenistan ile Rusya, bu maddeden istifade ederek nakliye ve yolcu uçaklarının Azerbaycan hava sahası üzerinden bölgeye ulaşmasını sağlamaya başlamıştı. Türkiye ile Azerbaycan’ın bu maddeyi karşı tarafa hatırlatması üzerine Ermenistan geçiş izni vermek mecburiyetinde kaldı.