Moskova ile aşı işbirliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya’nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Rusya’da “2021-2022 İstişareler Planı İmza Töreni”nin ardından Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu. İki bakan daha sıkı işbirliği yapılacak konuları koronavirüs aşısı, Güney Kafkaslar, Libya gerilimi, askeri işbirliği ve Suriye sürecinin Astana formatında sürdürülmesi olarak sıraladı.

SPUTNIK V’İN KODLARI

Lavrov’un COVID-19’a karşı Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V aşısı konusunda yeni işbirliği adımları atılacağını açıklaması üzerine sözü alan Çavuşoğlu, “Ülke liderlerimiz Erdoğan ile Putin’in son telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, Sputnik-V konusunu gündeme getirmişti. Salgını önlemek için aşıda işbirliğine hazır olduklarını dile getirmişti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Rusya ile Türkiye sağlık kurumları arasında doğrudan diyalog kuruldu. Kabine toplantısında Sağlık Bakanımız, Rus tarafıyla Sputnik-V aşısıyla ilgili çalışma zaptı imzalandığını duyurdu. Rus tarafı, Sputnik-V aşısının tüm kodlarını bize iletmiş bulunuyor. Ekspertiz sonuçlandıktan sonra ortak üretim konusu gündeme gelecek” ifadelerini kullandı.

SİLAHLI ERMENİ MİLİSLER

Lavrov, şu anda iki ülkenin önünde duran en can alıcı konunun Karabağ olduğunu belirtti. Bakan Lavrov, 10 Kasım tarihli Rusya-Azerbaycan-Ermenistan üçlü anlaşmasında yer alan ortak gözlem merkezi kurulması kararına işaret ederek, “Rusya ile Türkiye, Güney Kafkaslar bölgesinin barış ve istikrara kavuşmasını istiyor. Liderlerimiz tarafından atılan ortak gözlem merkezi adımı bu amaca ulaşılmasına hizmet edecek. Belirlenen hedefe ulaşmak için önümüzde duran bir numaralı görev Karabağ bölgesinin hangi taraftan olursa olsun militan ve terörist odağına dönüştürülmesini önlemek olacak” dedi. Karabağ’da silahlı Ermeni çeteler son dönemde bölge halkı için risk teşkil ediyor.

ERİVAN’A MESAJ

Çavuşoğlu, “Savaştan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a dost eli uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güney Kafkaslar bölgesinde 6 ülke; Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile işbirliği planını ilan etti. Türkiye, Ermenistan ile de işbirliği yapmaya hazır. Şu anda bulunduğumuz aşamada tabii Rusya’ya büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

SURİYE VE LİBYA MESELELERİ

İki ülke dışişleri bakanları, Suriye kriziyle ilgili olarak Astana formatından daha verimli platform bulunmadığını dile getirerek, Moskova ile Ankara arasında Suriye işbirliğinin bu çatı altında sürdürüleceği mesajını verdi. Toplantıda Libya konusuna da değinilerek, bir yıl önce Moskova ile Ankara’nın ateşkes sağlanması için büyük çaba sarf ettikleri hatırlatıldı.

ABD’NİN CAATSA YASASINA ORTAK TEPKİ

Soçi’de ABD’nin yaptırım politikası da gündeme geldi. Washington’un “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası’ (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye uyguladığı yaptırıma ilişkin soruya yanıt veren Lavrov, “Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Biz askeri alanda işbirliğimizi derinleştirme niyetindeyiz. Batı’nın ve özellikle ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ilişkilerimizi etkileyecek mi? Biz, iki bağımsız ve egemen devlet, kendi milli çıkarlarımız doğrultusunda çalışmayı düşünüyoruz. Onlar ise gayrimeşru yollarla bizi engellemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

‘BATI DİYALOĞU TERCİH ETMELİ’

Çavuşoğlu ise, “Türkiye olarak yaptırım uygulanmasına karşı olduğumuzu söyledik. Türkiye, zamanında Rusya’ya yönelik Batı’nın yaptırım kararlarına katılmadı. Biz İran’a yaptırıma da karşı çıktık. Son olarak CAATSA yaptırımları da yanlış bir karar. Ayrıca S-400 anlaşması, daha CAATSA diye bir şey yokken yapıldı. Tüm problemlerin görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasından yanayız. Bizim Rusya ile ilişkilerimizi sorgulamak yerine, Batı ülkeleri diyaloğu tercih etmeli. Rusya ile Türkiye’nin işbirliği Batı’nın alternatifi değil. Tam tersi, Batı ile Türkiye ilişkisinde de Rusya alternatif değil” dedi.